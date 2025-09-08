हेलिकॉप्टर लेकर परीक्षा देने पहुंच गए 4 छात्र... राजस्थान के नौजवानों ने उत्तराखंड में बंद रास्तों को दी मात

राजस्थान के 4 छात्रों ने हेलिकॉप्टर से परीक्षा केंद्र जाकर सबको चौंका दिया. यह छात्र उत्तराखंड की ओपन यूनिवर्सिटी से पत्राचार के माध्यम से B.Ed कर रहे हैं. आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा देने उन्हें उत्तराखंड के मनुस्यारी जाना था, लेकिन भूस्खलन और भारी बारिश के कारण रास्ता बंद था. उसके बाद चारों छात्रों ने एक हेलिकॉप्टर किराए पर लिया और तय समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए.

दरअसल, राजस्थान के बालोतरा शहर निवासी और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र ओमाराम जाट, मंगाराम जाट, प्रकाश गोदारा जाट और नरपत कुमार को मुनस्यारी के आरएस तोलिया पीजी कॉलेज में अपनी बीएड परीक्षा देने के लिए पहुंचना था.

ओमाराम जाट ने बताया, "31 अगस्त को जब हम हल्द्वानी (उत्तराखंड) पहुंचे, तो पता चला कि मुनस्यारी जाने वाली सभी सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हैं. हमें लगा कि हम अपनी परीक्षा नहीं दे पाएंगे."

उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्हें हल्द्वानी से मुनस्यारी के बीच हेलिकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनी हेरिटेज एविएशन के बारे में पता चला. हालांकि, खराब मौसम के कारण यह सेवा अस्थायी रूप से बंद थी.

ओमाराम ने कहा कि हमने हेरिटेज एविएशन के सीईओ से बात की और उनसे हल्द्वानी से मुनस्यारी ले जाने का अनुरोध किया. हमने सीईओ को बताया कि अगर हम परीक्षा केंद्र नहीं पहुंचे, तो हमारा एक साल बर्बाद हो जाएगा.

इसके बाद, कंपनी के सीईओ ने 2 पायलटों के साथ एक हेलिकॉप्टर भेजा, जिसने हमें सुरक्षित मुनस्यारी पहुंचाया और वापस हल्द्वानी लाया. हेलिकॉप्टर की एक तरफ की यात्रा का किराया 5200 रुपए प्रति छात्र था.

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बी.एड. परीक्षा प्रभारी सोमेश कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्र का चयन खुद उम्मीदवारों ने किया था.

