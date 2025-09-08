scorecardresearch
 

Feedback

हेलिकॉप्टर लेकर परीक्षा देने पहुंच गए 4 छात्र... राजस्थान के नौजवानों ने उत्तराखंड में बंद रास्तों को दी मात

राजस्थान से उत्तराखंड परीक्षा देने पहुंचे छात्रों ने बताया कि अगर हम परीक्षा केंद्र तक समय से नहीं पहुंचते तो हमारा एक साल बर्बाद हो जाता. इसके लिए एविएशन कंपनी के सीईओ से बात करके हेलिकॉप्टर किराए से लिया.

Advertisement
X
हेलिकॉप्टर से यात्रा का एक तरफ का किराया 5200 रुपए था.(Photo:ITG)
हेलिकॉप्टर से यात्रा का एक तरफ का किराया 5200 रुपए था.(Photo:ITG)

राजस्थान के 4 छात्रों ने हेलिकॉप्टर से परीक्षा केंद्र जाकर सबको चौंका दिया. यह छात्र उत्तराखंड की ओपन यूनिवर्सिटी से पत्राचार के माध्यम से B.Ed कर रहे हैं. आखिरी सेमेस्टर की परीक्षा देने उन्हें उत्तराखंड के मनुस्यारी जाना था, लेकिन भूस्खलन और भारी बारिश के कारण रास्ता बंद था. उसके बाद चारों छात्रों ने एक हेलिकॉप्टर किराए पर लिया और तय समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंच गए. 

दरअसल, राजस्थान के बालोतरा शहर निवासी और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र ओमाराम जाट, मंगाराम जाट, प्रकाश गोदारा जाट और नरपत कुमार को मुनस्यारी के आरएस तोलिया पीजी कॉलेज में अपनी बीएड परीक्षा देने के लिए पहुंचना था.

ओमाराम जाट ने बताया, "31 अगस्त को जब हम हल्द्वानी (उत्तराखंड) पहुंचे, तो पता चला कि मुनस्यारी जाने वाली सभी सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हैं. हमें लगा कि हम अपनी परीक्षा नहीं दे पाएंगे."

सम्बंधित ख़बरें

जलप्रहार के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की है
चंबा-मंडी से मनाली तक कुदरत का कहर, कहीं रस्सी तो कहीं हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन, VIDEO 
dharali rescue
धराली में राहत बचाव कार्य जारी, हेलीकॉप्टर से 10 गर्भवती महिलाओं का रेस्क्यू, 3 अस्पताल में भर्ती 
CM मोहन यादव ने बचाव कार्यों का लिया अपडेट.
भारी बारिश प्रभावितों के लिए MP सरकार की मुस्तैद, जरूरी हुआ तो एयरलिफ्ट कराएगी: CM 
लीला साहू ने नया वीडियो जारी किया.
'दर्द उठने लगा है, हेलीकॉप्टर से उठवा लीजिए,' प्रेग्नेंट लीला साहू ने सांसद को याद दिलाया वादा 
ग्राहकों पर टूट पड़े रेस्टोरेंट कर्मचारी.(Photo:screengrab)
जयपुर के फेमस रेस्टोरेंट में ग्राहकों की पिटाई, युवतियों को भी नहीं बख्शा; Video 

उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्हें हल्द्वानी से मुनस्यारी के बीच हेलिकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनी हेरिटेज एविएशन के बारे में पता चला. हालांकि, खराब मौसम के कारण यह सेवा अस्थायी रूप से बंद थी.

ओमाराम ने कहा कि हमने हेरिटेज एविएशन के सीईओ से बात की और उनसे हल्द्वानी से मुनस्यारी ले जाने का अनुरोध किया. हमने सीईओ को बताया कि अगर हम परीक्षा केंद्र नहीं पहुंचे, तो हमारा एक साल बर्बाद हो जाएगा. 

Advertisement

इसके बाद, कंपनी के सीईओ ने 2 पायलटों के साथ एक हेलिकॉप्टर भेजा, जिसने हमें सुरक्षित मुनस्यारी पहुंचाया और वापस हल्द्वानी लाया. हेलिकॉप्टर की एक तरफ की यात्रा का किराया 5200 रुपए प्रति छात्र था. 

B.Ed छात्रों ने हेलिकॉप्टर किराए पर लेकर की परीक्षा केंद्र की यात्रा.

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बी.एड. परीक्षा प्रभारी सोमेश कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्र का चयन खुद उम्मीदवारों ने किया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement