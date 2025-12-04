मचान पर बहू और प्रेमी को देख ससुर और जेठ ने जिंदा जलाया... कैलाश के बाद अब सोनी ने भी तोड़ा दम 

प्यार, जिंदगी को रंग देता है, लेकिन जब उसी प्यार की राह में नफरत की आग भड़क उठे, तो अंत इतना खौफनाक हो जाता है कि रूह कांप उठे. राजस्थान के जयपुर के दूदू में कैलाश और सोनी के इश्क का भी कुछ ऐसा ही रिश्ता था, लेकिन उनकी मंजिल मौत बन गई. खेत के एक मचान पर दोनों को जिंदा जला दिया गया और अब सिर्फ राख नहीं, पीछे 2-2 मासूम बच्चों का रोता हुआ भविष्य बचा है. एक दिन पहले कैलाश ने दुनिया को अलविदा कह दिया तो वहीं आज सोनी भी जिंदगी से जंग हार गई.

देर रात कैलाश से मिलने पहुंची थी सोनी



कुछ दिन पहले गांव में प्रेम संबंध को लेकर हुई इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया था. यहां खेत की मचान पर बैठे प्रेमी जोड़े पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। यह हादसा शनिवार देर रात तब हुआ, जब विधवा सोनी गुर्जर अपने प्रेमी कैलाश गुर्जर से मिलने खेत की टापरी पर पहुंची थी.

मचान पर तेल छिड़ककर दोनों को जलाया

कथित प्रेमी जोड़े को मृतक महिला सोनी के जेठ और ससुर ने आग में फूंक दिया. दरअसल, मौखमपुरा थाना इलाके के बाडोलाव गांव में शुक्रवार रात करीब 2 बजे सोनी अपने प्रेमी कैलाश से मिलने खेत में गई थी, दोनों खेत में बनी मचान पर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठे थे. वे इस दुनिया से बेखबर थे, एक दूसरे साथ जीने मरने की कसमें खा रहे थे, तभी सोनी के चचिया ससुर और उसके जेठ ने तेल छिड़ककर दोनों को आग के हवाले कर दिया. पता चला है कि कैलाश और सोनी के ससुराल वाले रिश्तेदार तो थे, लेकिन दोनों के परिवार में पिछले कुछ वक्त से रंजिश भी चल रही थी.

कैलाश के परिवार के गंभीर आरोप

हालांकि, मृतक कैलाश गुर्जर के परिजनों का आरोप है कि जब दोनों परिवार में पहले से इतना झगड़ा है तो प्यार कैसे पनप सकता है, जबकि दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते थे. ऐसे में उनका आरोप है कि महिला सोनी गुर्जर को मोहरा बनाकर कैलाश को जिंदा जलाया गया है. हालांकि इसके पीछे इनसाइड स्टोरी को खंगाले तो सामने आया कि करीब सालभर पहले सोनी के जेठ के लड़के और कैलाश के भाई की लड़की ने लव मैरिज की थी. इसी वजह से दोनों परिवारों में रंजिश पैदा हो गई थी.

छह साल पहले ही विधवा हो गई थी सोनी

सोनी के जेठ और उसके ससुराल के बाकी लोगों को अब सोनी के इश्क की आड़ में अपने रिश्तेदारों से भी बदला लेने का अच्छा मौका मिल गया था. कैलाश को तो मौत के घाट उतारा ही गया, साथ ही सोनी को भी आग के हवाले कर दिया. सोनी छह साल पहले ही विधवा हो गई थी, उसके दो बच्चे भी हैं, जब कि कैलाश पहले से ही शादीशुदा है और उसके भी दो बच्चें है. इसके बावजूद जब दोनों मिले तो एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे, जिसका अंजाम बेहद खौफनाक रहा. हालांकि कथित प्रेमी जोड़े के दो-दो बच्चें बेसहारा हो चुके है, जो इंसाफ की उम्मीद पर बैठे है.

