scorecardresearch
 

Feedback

'मुन्नाभाई एमबीबीएस' स्टाइल में नकल की कोशिश, अंडरवियर से निकली स्मार्ट वॉच

जयपुर में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के दौरान सीकर निवासी रवि झाझड़िया को स्मार्ट वॉच के जरिए नकल करते पकड़ा गया. रवि ने तकनीक का सहारा लेकर सरकारी नौकरी पाने की कोशिश की, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पहले भी कई परीक्षाओं में नाकाम हो चुका था. जांच जारी है कि कोई और साथी शामिल है या नहीं.

Advertisement
X
युवक ने पहले भी कई बार कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ. (Photo: ITG)
युवक ने पहले भी कई बार कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुआ. (Photo: ITG)

जयपुर की सड़कों पर शनिवार सुबह भर्ती परीक्षा देने जा रहे हजारों अभ्यर्थियों के बीच एक ऐसा उम्मीदवार भी था, जो नौकरी की तलाश में नया हथकंडा लेकर आया था. यह उम्मीदवार न सिर्फ सवालों के जवाब ढूंढने में माहिर निकला, बल्कि नकल करने का तरीका भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं था.

मामला जयपुर के महात्मा गांधी स्कूल परीक्षा केंद्र का है, जहां आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में नकल का खेल पकड़ा गया. अशोकनगर थाना पुलिस ने मौके पर ही सीकर निवासी रवि झाझड़िया को गिरफ्तार किया.

जब परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने ही वाली थी, तभी पुलिस को उस पर शक हुआ तलाशी ली गई तो उसके अंडरवियर से स्मार्ट वॉच निकली. यानी रवि ने "मुन्नाभाई" अंदाज में तकनीक का सहारा लेकर सरकारी नौकरी पाने का शॉर्टकट ढूंढ लिया था.

सम्बंधित ख़बरें

टेलीकॉलर साक्षी वर्मा 29 अगस्त से लापता हैं. (Photo: ITG)
इंस्टाग्राम पर दोस्ती, देर रात झगड़ा... डायल-112 कर्मी साक्षी वर्मा का 22 दिन बाद भी सुराग नहीं 
जयपुर की जेल से फरार हुए दो कैदी. (Photo: ITG)
जयपुर की हाई सिक्योरिटी जेल से 2 कैदी फरार, सोते रहे पुलिसकर्मी 
परीक्षा केंद्र के बाहर लगी कतारें देश के पढ़े-लिखे युवाओं की हैं.(Photo:Screengrab)
चपरासी बनने के लिए ग्रेजुएट और PhD धारकों में लगी होड़, परीक्षा केंद्र से बसों तक मारामारी 
jaipur news
हाइवे पर डिवाइडर के नीचे पाइपलाइन में फंसा युवक 
राजस्थान हाईकोर्ट का फरमान. (Photo: ITG)
सोशल मीडिया से 3 साल तक दूर रहने की शर्त पर मिली जमानत 

आरोपी ने पास होने के लिए क्या हथकंडे अपनाए?
मामले की जांच कर रहें एडिशनल डीसीपी पूनम चंद ने बताया कि आरोपी ने पहले भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाएं दीं, लेकिन हर बार नाकाम रहा. उम्र निकल जाने के कारण नौकरी पाने की बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने नकल करने का रास्ता चुन लिया.

Advertisement

उसकी योजना थी कि स्मार्ट वॉच के जरिए बाहर से सवालों के जवाब मिलेंगे और परीक्षा पास करना आसान हो जाएगा लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया. परीक्षा शुरू होने से पहले ही पुलिस ने उसकी चालाकी पकड़ ली.

फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. जांच की जा रही है कि इसके पीछे कोई और साथी या नकल गैंग तो नहीं है. अभी तक की जानकारी के मुताबिक रवि अकेले ही इस ‘ऑपरेशन नकल’ में शामिल था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement