scorecardresearch
 

Feedback

बहू सैलरी से हर महीने ससुर को देगी 20 हजार रुपये, जानें राजस्थान हाईकोर्ट ने क्यों दिया ये फैसला

राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम निर्णय देते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का लाभ पूरे मृत कर्मचारी के परिवार के लिए होता है, न कि किसी एक सदस्य के निजी लाभ के लिए. कोर्ट ने अजमेर विद्युत निगम में नौकरी कर रही बहू के वेतन से हर माह 20 हजार रुपये उसके वृद्ध ससुर को देने का आदेश दिया. बहू ने ससुराल छोड़कर पालन-पोषण की जिम्मेदारी नहीं निभाई थी.

Advertisement
X
राजस्थान हाईकोर्ट (File Photo: ITG)
राजस्थान हाईकोर्ट (File Photo: ITG)

राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति दिवंगत कर्मचारी के पूरे आश्रित परिवार के हित में दी जाती है, न कि केवल किसी एक व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के लिए.

यह मामला अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जुड़ा है. याचिकाकर्ता भगवान सिंह के पुत्र राजेश कुमार की सरकारी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई थी. निगम ने भगवान सिंह को अनुकंपा नियुक्ति का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने उदारता दिखाते हुए अपनी बहू को नौकरी के लिए सिफारिश कर दी.

बहू हर महीने ससुर को देगी 20 हजार रुपये

सम्बंधित ख़बरें

शिक्षा विभाग में बड़े फर्जीवाड़े की खबर. (सांकेतिक तस्वीर)
MP: फर्जी अनुकंपा नियुक्ति से पाई सरकारी नौकरी! पुलिस ने किया मामला दर्ज 
पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा का झूठा शपथ पत्र आया सामने.
MP: झूठा शपथ पत्र देकर मां ने बेटे सौरभ शर्मा को दिलाई थी अनुकंपा नियुक्ति 
anukampa niyukti scheme
बदल गए अनुकंपा नियुक्ति के नियम 
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फाइल फोटो
विवाहित बेटियों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, जानिए शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले  
गृह मंत्री अमित शाह
गृह मंत्रालय ने अनुकंपा नियुक्ति के नियम बदले, जानिए कैसे होगा बड़ा फायदा 

नियुक्ति के समय बहू ने शपथ पत्र दिया था कि वह अपने सास-ससुर के साथ रहेंगी और उनका ध्यान रखेंगी. लेकिन कुछ समय बाद वह ससुराल छोड़कर मायके में रहने लगी और ससुर के भरण-पोषण की जिम्मेदारी नहीं निभाई. इसके बाद भगवान सिंह ने अदालत का रुख किया.

हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का मूल उद्देश्य परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना है. यदि लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने दायित्वों से पीछे हटता है, तो यह नीति की भावना के खिलाफ है.

Advertisement

अनुकंपा नियुक्ति से भर्ती हुई थी बहू

कोर्ट ने आदेश दिया कि बहू के वेतन से हर माह 20,000 रुपये भगवान सिंह के खाते में जमा किए जाएं और यह राशि उनके जीवनकाल तक दी जाए. यह फैसला उन मामलों के लिए मिसाल माना जा रहा है, जहां अनुकंपा नियुक्ति के दुरुपयोग की शिकायतें सामने आती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement