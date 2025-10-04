scorecardresearch
 

Feedback

'बच्चों की मौत कफ सिरप से नहीं, बल्कि...', राजस्थान के चिकित्सा मंत्री बोले- जांच में सही पाई गई खांसी की दवा

राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की तबीयत खराब होने का सिलसिला जारी है. विवादित कंपनी के विवादित कफ सिरप पीने के बाद जयपुर के जेके लोन अस्पताल में एक और बच्चे की मौत हो गई है. अब तक राजस्थान में तीन बच्चों की मौत और करीब 35 बच्चे बीमार हुए हैं.

Advertisement
X
मंत्री खींवसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है (Photo- ITG)
मंत्री खींवसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया है (Photo- ITG)

राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले पर उठे विवाद के बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने शनिवार को बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसी भी बच्चे की मौत कफ सिरप से नहीं हुई है. जिन बच्चों की मौत हुई, वे पहले से ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे.

मंत्री खींवसर ने जोधपुर सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिन बच्चों की मृत्यु हुई, उनमें से एक को मस्तिष्क ज्वर (एनसेफेलाइटिस) था, जबकि दूसरे को रेस्पिरेट्री इन्फेक्शन था. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया, दवा की लैब जांच करवाई गई है और रिपोर्ट में यह दवा सुरक्षित और मानक पाई गई है.

मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए असहज

सम्बंधित ख़बरें

राजस्थान में जहरीली सिरप का कहर जारी.(Photo:Screengrab)
कफ सिरप पिलाने के बाद बेटे को नहीं आया होश... 3 बच्चों की मौत, 35 बीमार 
Controversy over childrens deaths due to cough syrup, central and state action underway.
कफ सिरप विवाद: बच्चों की मौत पर केंद्र की एडवाइजरी, राज्यों में एक्शन 
Deaths from cough syrup: Drug controller suspended in Rajasthan, medications banned.
कफ सिरप से मौतें: राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर निलंबित, दवा वितरण पर रोक 
अवैध संबंध के चलते पति ने की थी महिला और उसके प्रेमी की हत्या. (Photo: Representational )
राजस्थान: पति ने रिश्तेदारों के साथ मिलकर की थी महिला और उसके प्रेमी की हत्या, 3 गिरफ्तार 
cough syrups
कफ सिरप विवाद: तमिलनाडु ने लगाया बैन, राजस्थान में आज से डोर-टू-डोर शुरू होगा सर्वे 

हालांकि, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए कि बाजार में बिक रही अन्य खांसी की दवाओं पर क्या जांच या कार्रवाई होगी, तो मंत्री खींवसर असहज नजर आए. वे कई बार अपने पास बैठे अधिकारियों से जानकारी पूछते दिखे. आखिरकार उन्होंने कहा कि विभाग सैंपलिंग करवा रहा है, और यदि कहीं अनियमितता पाई गई तो सख्त कार्रवाई होगी. करीब 11 मिनट तक चली प्रेस कॉन्फ्रेंस को वे जल्दी समाप्त कर रवाना हो गए.

Advertisement

दरअसल, राजस्थान में कफ सिरप से कथित रूप से तीन बच्चों की मौत के बाद 28 सितंबर को सरकार ने इस सिरप की आपूर्ति पर रोक लगा दी थी. जांच के बाद जब दवा में किसी तरह की मिलावट या तकनीकी त्रुटि नहीं पाई गई, तब मंत्री पहली बार मीडिया के सामने आए.

'बड़ों की दवा बच्चों को देने से नुकसान'

मंत्री खींवसर ने कहा कि कई बार बड़ों के लिए बनी दवाइयां बच्चों को दे दी जाती हैं, जिससे नुकसान होता है. उन्होंने कहा, “इस मामले में भी ऐसा ही प्रतीत हुआ है. अब हम नई व्यवस्था लागू कर रहे हैं जिसमें हर दवा पर यह स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि वह गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए उपयुक्त है या नहीं.”

'डॉक्टर ने नहीं लिखी थी दवा, सरकार में लापरवाही नहीं'

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग के किसी डॉक्टर ने यह दवा नहीं लिखी थी. एक जगह पर नर्सिंग कर्मी और फार्मासिस्ट ने यह दवा दी थी, वह मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है. सरकार की इसमें कोई लापरवाही नहीं है.

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान विभागीय अनियमितताओं को देखते हुए ड्रग कंट्रोलर राजाराम को निलंबित किया गया है. राज्य में हर दवा की चार स्तरों पर जांच होती है और विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी स्तर पर मिलावट या गुणवत्ता में कमी न रहे.

Advertisement

विवादित सिरप पीने से तीन बच्चों की मौत, 35 बीमार

बता दें कि विवादित कंपनी के विवादित कफ सिरप पीने के बाद जयपुर के जेके लोन अस्पताल में एक और बच्चे की मौत हो गई है. अब तक राजस्थान में तीन बच्चों की मौत और करीब 35 बच्चे बीमार हुए हैं. कफ सिरप पीने से बच्चों की तबीयत खराब होने का सिलसिला जारी है. भरतपुर के रुदावल से आया एक एक साल बच्चा जेके लोन अस्पताल जयपुर में आईसीयू में है तो दो सीकर से आए बच्चे आईसीयू से वार्ड में शिफ़्ट किए गए हैं. 

इनके पिता का कहना है कि दोनों बच्चे दो साल पियुष और पांच साल के आयुष को कफ और सर्दी जुकाम होने पर सीकर के हाथीदेह प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर दिखाने गए थे. वहां पर विवादित कंपनी के प्रतिबंधित कफ सिरप डेक्सट्रामेथारफन पिला दिया था. जिसके बाद दोनों बच्चे बेहोश हो गए थे. ज्यादा तबीयत खराब होने पर जयपुर लेकर आए हैं.

जयपुर के जेके लोन में भरतपुर के रूदावल का एक साल का बच्चा नितिन भी आईसीयू में भर्ती है, जहां पर पिता सरकारी अस्पताल से डेकेस्ट्रामेथारफन लेकर आया था और बच्चे को पिला दिया जिससे बेटा बेहोश हो गया.

जेके लोन अस्पताल के अधिक्षक आरएन सेहरा का कहना है कि कफ सिरप पीने की हिस्ट्री वाले सात बच्चे राजस्थान के सीकर और भरतपुर से हमारे यहां आ चुके हैं. एक बच्चें की मौत हुई है और बाकी का इलाज चल रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement