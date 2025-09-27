scorecardresearch
 

राजस्थान में पिता की बर्बरता... 2 साल के बच्चे की दीवार से पटककर की हत्या, फिर खुद को मारी कुल्हाड़ी

राजस्थान में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां रामनगर गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने 2 साल के बेटे की दीवार में पटककर हत्या कर दी. वारदात के तुरंत बाद आरोपी ने खुद पर कुल्हाड़ी से हमला किया. इस सनसनीखेज घटना के बाद आसपास सनसनी फैल गई.

किस वजह से दिया वारदात को अंजाम, जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Screengrab)
राजस्थान में खैरथल के रामनगर गांव में दिल दहला देने वाली वारदात हो गई. यहां एक व्यक्ति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. उसने अपने दो साल के बेटे की दीवार में पटक-पटककर हत्या कर दी. इसके बाद उसने खुद को भी कुल्हाड़ी से गंभीर रूप से घायल कर लिया. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. इसी के साथ एफएसएल टीम ने भी जांच की.

जेरोली थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि रामनगर गांव में रहने वाले साजिद ने अपने 2 साल के बेटे अरहान की हत्या कर दी. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि साजिद ने अपने बेटे को एक कमरे में बंद कर लिया और उसके सिर को दीवार से बार-बार पटका. इसके बाद उसने कुल्हाड़ी से अपने ऊपर वार कर खुद भी आत्महत्या करने का प्रयास किया.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जयपुर रेफर किया गया है. पुलिस ने बताया कि हत्या के पीछे की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है. साजिद के हालात सामान्य होने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी. पुलिस जांच में सामने आया है कि साजिद ने कुछ समय पहले मामूली कहासुनी पर एक व्यक्ति को बुरी तरह से घायल कर दिया था.

तिजारा के डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि परिवादी इस्माइल पुत्र मुंशी खां ने शिकायत की है कि 25 सितंबर को रात करीब 11 बजे साजि ने अपने लड़के को मार दिया. उसके बाद खुद सिर में कुल्हाडी से हमला कर घायल कर लिया. बच्चे को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. परिजनों ने कहा कि रात को कमरे का गेट अंदर से बंद था. गेट को तोड़ा गया, उस समय साजिद की पत्नी और सास दोनों कमरे के बाहर रो रही थीं.

