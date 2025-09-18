scorecardresearch
 

बाड़मेर में NSG कमांडो का खूनी तांडव! तलवारों से वार कर एक की हत्या, दूसरा गंभीर

राजस्थान के बाड़मेर में एनएसजी कमांडो चंपालाल और उसके साथियों पर धारदार हथियारों से हमला करने का आरोप है. दरअसल, सरनू गांव के पास वाहन रोककर किए गए हमले में केताराम की मौके पर मौत हो गई, जबकि हरलाल गंभीर रूप से घायल हुआ. पुलिस ने दो संदिग्धों को पकड़ा है, लेकिन चंपालाल फरार है.

Representative Image (ITG)
राजस्थान के बाड़मेर जिले में बुधवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. सदर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. इस हमले में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के कमांडो चंपालाल और उसके सहयोगियों का नाम सामने आया है.

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीणा ने बताया कि मुख्य आरोपी चंपालाल बाड़मेर का निवासी है और फिलहाल छुट्टी पर घर आया हुआ था. घटना के बाद से वह फरार है. पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जबकि एनएसजी अधिकारियों को भी इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, बुधवार देर रात सरनू गांव के पास केताराम, हरलाल और उनके साथी वीरेंद्र गाड़ी से घर लौट रहे थे. तभी एक SUV और बाइक पर सवार करीब पांच हमलावरों ने उन्हें घेर लिया और तलवार समेत धारदार हथियारों से हमला बोल दिया. हमले में केताराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हरलाल गंभीर रूप से घायल हो गया.

आनन-फानन में उसे पहले बाड़मेर जिला अस्पताल लाया गया और फिर हालत नाजुक होने पर जोधपुर रेफर किया गया. वहीं, वीरेंद्र एक गड्ढे में गिर जाने से बच निकला. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. मृतक के परिजनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव लेने से इंकार कर दिया. बड़ी संख्या में ग्रामीण भी अस्पताल पहुंचे और कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड तैनात कर सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं.

गिरफ्तारी के लिए दी जा रही दबिश

फिलहाल पुलिस हमले के पीछे की वजह तलाश रही है और फरार आरोपी चंपालाल की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. यह वारदात पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

