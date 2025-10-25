कोटा के हॉस्टल में मिला NEET एस्पिरेंट का शव, ओडिशा का रहने वाला था छात्र

राजस्थान के कोटा में एक हॉस्टल के कमरे में ओडिशा के NEET एस्पिरेंट का शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव को जब्त कर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि शनिवार को राजीव गांधी नगर में एक हॉस्टल के कमरे में ओडिशा के 24 साल के NEET एस्पिरेंट का शव मिला.
मृत छात्र की पहचान ओडिशा के गंजाम जिले के अभयपुर के रहने वाले रोशन कुमार पात्रो (24) के रूप में हुई है.वह एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में NEET परीक्षा की तैयारी कर रहा था और राजीव गांधी नगर के एक हॉस्टल में रह रहा था.
कमरे में संदिग्ध हालत में मिली लाश
जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर रामलक्ष्मण ने बताया कि छात्र शनिवार दोपहर करीब संदिग्ध हालत में मृत पाया गया. उन्होंने बताया कि रोशन अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसके मुंह के चारों ओर उल्टी थी.
अधिकारी ने बताया कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इस बीच, FSL टीम उस कमरे में गई जहां शव मिला था और जांच के लिए ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए. पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्र की मौत का कारण अभी पता नहीं चला है.
एक ही होस्टल में रहते थे दो भाई
शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मुर्दाघर में रख दिया गया है, जो उसके परिवार वालों के आने के बाद किया जाएगा. परिजन को उसकी मौत की सूचना दे दी गई है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि रोशन 2025 में कोटा आया था और हॉस्टल की चौथी मंजिल पर कमरा नंबर 407 में रहता था, जबकि उसका चचेरा भाई पांचवीं मंजिल पर दूसरे कमरे में रहता था.
मौत की वजह का पता नहीं चल पाया है
पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि जब रोशन दोपहर के खाने के लिए नहीं आया, तो उसका चचेरा भाई उसे देखने गया. बार-बार फोन करने और दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब न मिलने पर उसने वार्डन को बताया, जिसने दूसरी चाबी से कमरा खोला और रोशन को बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया.सर्कल इंस्पेक्टर ने कहा कि मौत का कारण पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मामले की आगे की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा.