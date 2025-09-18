विधायक के 'गुंडों' ने तोड़ दी इंस्टाग्राम यूजर की हड्डियां!, चुनावी वादा याद दिलाना पड़ गया भारी; पुलिस भी बेबस

राजस्थान में विधायक को पानी लाने का चुनावी वादा याद दिलाना एक युवक को भारी पड़ गया. आरोप है कि सोशल मीडिया पर वादा याद दिलाने से नाराज होकर विधायक अर्जुनलाल जीनगर ने एक युवक के दोनों पैर तुड़वा दिए. आक्रोशित लोग विधायक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि विधायक इसे साजिश बताकर खारिज कर रहे हैं. पुलिस की स्थिति सबसे खराब है, क्योंकि तीन दिन बाद भी हमलावरों का कोई सुराग नहीं मिला.

चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन का यह मामला है. 30 साल के सूरज माली ने कपासन के राजराजेश्वर सरोवर में पानी लाने के वादे की याद विधायक अर्जुन जीनगर को सोशल मीडिया पर रील्स के जरिए दिलाई थी. इससे नाराज विधायक के समर्थकों ने धमकी दी.

नौकरीपेशा सूरज ने फैक्ट्री में मालिक और सुपरवाइजर के कहने पर रील हटा दी, लेकिन इसके बाद भी फैक्ट्री से बाइक पर निकलते ही स्कॉर्पियो सवार नकाबपोश हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

हमले में सूरज के दोनों पैरों की हड्डियां टूट गईं. गंभीर हालत के कारण उन्हें कपासन से चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल, फिर उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल और अब अहमदाबाद रेफर किया गया.

गंभीर घायल सूरज माली को अहमदाबाद रेफर किया गया.(Photo:ITG)

घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया. सैकड़ों लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सुनारों के मंदिर से पांचबत्ती चौराहे तक रैली निकाली गई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी हुई.

पुलिस का रटा-रटाया जवाब

उधर, पुलिस की स्थिति खराब है, क्योंकि तीन दिन बाद भी छोटे से क्षेत्र में इस बड़े हमले को अंजाम देने वाले हमलावरों का पता नहीं चल सका. एडिशनल एसपी सरिता सिंह ने रटा-रटाया जवाब देते हुए कहा कि अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

उग्र आंदोलन की चेतावनी

वहीं, प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा. गिरफ्तारी न होने पर कस्बे में फिर से धरना-प्रदर्शन शुरू हो गया है. हालात नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस और अतिरिक्त बल तैनात किया गया है.

