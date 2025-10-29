scorecardresearch
 

Feedback

अलवर: मजदूरी के पैसे मांगने गया मजदूर को बंधक बनाकर पीटा, ठेकेदार ने पत्नी के साथ भी की बदसलूकी, Video

अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में मजदूरी के पैसे मांगने गए एक श्रमिक को ठेकेदार ने रस्से से बांधकर बेरहमी से पीटा. ठेकेदार ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया और उसकी पत्नी से भी बदसलूकी की. घायल मजदूर अस्पताल में भर्ती है. घटना का वीडियो वायरल हो गया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
ठेकेदार ने मजदूर को पीटा (Photo: Screengrab)
ठेकेदार ने मजदूर को पीटा (Photo: Screengrab)

अलवर जिले के अरावली विहार थाना क्षेत्र के भाखेड़ा इलाके में एक मजदूर के साथ हैरान करने वाली घटना सामने आई है. मजदूरी के पैसे मांगने गया श्रमिक ठेकेदार की बेरहमी का शिकार हो गया. ठेकेदार ने उसे रस्से से बांधकर पीटा और धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी ठेकेदार ने मजदूर की पत्नी के साथ बदसलूकी की. 

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घायल मजदूर शौकीन इस समय अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती है. शौकीन के भाई शरीफ ने बताया कि उसका भाई ठेकेदार हाजरदीन से करीब 15 हजार रुपये मजदूरी मांग रहा था. 

ठेकेदार ने मजदूर को पीटा 

सम्बंधित ख़बरें

दबंगों ने गरीब मजदूरों को पीटा
UP: मटन पार्टी में दबंगों ने दलित मजदूर को पीटा, फिर फेंका खौलता पानी 
देवास में मजदूर को पीटा, फिर डाला तेजाब 
बस चालक फरार.(Photo: Vishal Sharma/ITG)
जयपुर में मजदूरों से भरी बस में लगी भयानक आग, तीन की मौत, 6 झुलसे  
सरेआम मजदूर की पिटाई, लोग देखते रहे तमाशा 
दलित को पीटने पर केस दर्ज, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं
तनख्वाह मांगने पर दलित मजदूर की पिटाई 

इस पर हाजरदीन ने उसे फोन कर घर बुलाया और वहां पहुंचते ही गाली गलौज शुरू कर दी. कुछ देर बाद उसने अपने चार साथियों को बुला लिया और सबने मिलकर शौकीन को बांधकर पीटा. हमले के दौरान ठेकेदार ने मजदूर की पत्नी के साथ भी बदसलूकी की. शौकीन के सिर पर गंभीर चोटें आईं. शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकले.

पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज 

घटना के बाद घायल को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है. परिजनों ने ठेकेदार हाजरदीन, उसके भाई और भांजे अल्फीन पर हमले का आरोप लगाया है. पीड़ित पक्ष ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल के बयान दर्ज किए और जांच शुरू कर दी है.फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Bihar Election Result 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement