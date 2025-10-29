अलवर: मजदूरी के पैसे मांगने गया मजदूर को बंधक बनाकर पीटा, ठेकेदार ने पत्नी के साथ भी की बदसलूकी, Video

अलवर जिले के अरावली विहार थाना क्षेत्र के भाखेड़ा इलाके में एक मजदूर के साथ हैरान करने वाली घटना सामने आई है. मजदूरी के पैसे मांगने गया श्रमिक ठेकेदार की बेरहमी का शिकार हो गया. ठेकेदार ने उसे रस्से से बांधकर पीटा और धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी ठेकेदार ने मजदूर की पत्नी के साथ बदसलूकी की.

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घायल मजदूर शौकीन इस समय अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में भर्ती है. शौकीन के भाई शरीफ ने बताया कि उसका भाई ठेकेदार हाजरदीन से करीब 15 हजार रुपये मजदूरी मांग रहा था.

ठेकेदार ने मजदूर को पीटा

इस पर हाजरदीन ने उसे फोन कर घर बुलाया और वहां पहुंचते ही गाली गलौज शुरू कर दी. कुछ देर बाद उसने अपने चार साथियों को बुला लिया और सबने मिलकर शौकीन को बांधकर पीटा. हमले के दौरान ठेकेदार ने मजदूर की पत्नी के साथ भी बदसलूकी की. शौकीन के सिर पर गंभीर चोटें आईं. शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकले.

पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज

घटना के बाद घायल को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है. परिजनों ने ठेकेदार हाजरदीन, उसके भाई और भांजे अल्फीन पर हमले का आरोप लगाया है. पीड़ित पक्ष ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर घायल के बयान दर्ज किए और जांच शुरू कर दी है.फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

