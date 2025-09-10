नीमराना: किन्नर गुरु मधु शर्मा की गोली मारकर हत्या, एरिया में तनाव, कई थानों की पुलिस तैनात

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार देर रात सनसनीखेज वारदात हुई. हथियारबंद बदमाशों ने किन्नर समाज की गुरु मधु शर्मा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के समय मधु अपनी टीम के साथ बधाई लेने गई हुई थीं. गोली लगने के बाद उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

वारदात के बाद बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग सीएचसी गेट पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस टीम मौके पर तैनात कर दी गई. नीमराना थाना पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है. एडिशनल एसपी शालिनी राज और डीएसपी सचिन शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे और समाज के लोगों को समझाइश कर माहौल शांत करने की कोशिश की.

किन्नर समाज की गुरु मधु शर्मा को मारी गोली

किन्नर समाज के सदस्यों ने बताया कि गुरु मधु शर्मा समाज सेवा में भी सक्रिय थीं. उन्होंने बधाई राशि से वाटर कूलर लगवाए, गौशालाओं को सहयोग दिया, अनाथ बच्चों का पालन-पोषण किया और गरीब बच्चियों की पढ़ाई का खर्च उठाया. उनकी निस्वार्थ सेवा के कारण वे क्षेत्र में लोकप्रिय थीं.

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस मामले की हर एंगल से पड़ताल कर रही है.

