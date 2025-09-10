scorecardresearch
 

Feedback

नीमराना: किन्नर गुरु मधु शर्मा की गोली मारकर हत्या, एरिया में तनाव, कई थानों की पुलिस तैनात

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराना में किन्नर समाज की गुरु मधु शर्मा की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. कई थानों की पुलिस मौके पर तैनात है. पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
किन्नर गुरु मधु शर्मा की गोली मारकर हत्या (File Photo: Himanshu Sharma/ITG)
किन्नर गुरु मधु शर्मा की गोली मारकर हत्या (File Photo: Himanshu Sharma/ITG)

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार देर रात सनसनीखेज वारदात हुई. हथियारबंद बदमाशों ने किन्नर समाज की गुरु मधु शर्मा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के समय मधु अपनी टीम के साथ बधाई लेने गई हुई थीं. गोली लगने के बाद उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

वारदात के बाद बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग सीएचसी गेट पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कई थानों की पुलिस टीम मौके पर तैनात कर दी गई. नीमराना थाना पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है. एडिशनल एसपी शालिनी राज और डीएसपी सचिन शर्मा भी मौके पर मौजूद रहे और समाज के लोगों को समझाइश कर माहौल शांत करने की कोशिश की.

किन्नर समाज की गुरु मधु शर्मा को मारी गोली

सम्बंधित ख़बरें

दिनदहाड़े गोली मारकर की हत्या.(Photo: Representational)
पटना में दिनदहाड़े मंदिर से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या, परिवार के 3 लोग घायल 
सौरव अस्पताल में भर्ती है. (Photo: Screengrab)
पूर्व मुखिया के भतीजे की गोली मारकर हत्या, दोस्त भी लहूलुहान, नाव विवाद बना वजह 
dead body
दरभंगा में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, अपराधी बाइक से फरार 
Double murder in Delhi! Two people shot dead in Harsh Vihar.
दिल्ली में डबल मर्डर: बंटी और राधे की गोली मारकर हत्या, पुल‍िस खंगाल रही CCTV फुटेज 
गैंगवार में युवक को मारी कई गोलियां (Photo: Screengrab)
पुणे में गैंगवार: गणेश विसर्जन से पहले कुख्यात बदमाश के बेटे की गोली मारकर हत्या 

किन्नर समाज के सदस्यों ने बताया कि गुरु मधु शर्मा समाज सेवा में भी सक्रिय थीं. उन्होंने बधाई राशि से वाटर कूलर लगवाए, गौशालाओं को सहयोग दिया, अनाथ बच्चों का पालन-पोषण किया और गरीब बच्चियों की पढ़ाई का खर्च उठाया. उनकी निस्वार्थ सेवा के कारण वे क्षेत्र में लोकप्रिय थीं.

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

Advertisement

पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस मामले की हर एंगल से पड़ताल कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement