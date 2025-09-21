पत्नी का मौसेरे भाई से अफेयर... इसी शक में पति ने मचा दिया तांडव, चाकू लेकर कई लोगों को गोद डाला

राजस्थान के कोटा में शनिवार सुबह खौफनाक वारदात हुई. अवैध संबंधों के शक में एक पति ने महज़ पांच मिनट में अपनी पत्नी, सास और मौसेरे साले पर चाकू से दर्जनों वार करके उन्हें लहूलुहान कर दिया. इस हमले में 24 साल के दीपक कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी रेखारानी और सास रुकमणी देवी गंभीर रूप से घायल हैं.

पति ने ससुराल में तीन लोगों को चाकू से गोदा

रिपोर्ट के मुताबिक नागदा का रहने वाला चंद्रप्रकाश शनिवार सुबह 8:30 बजे अपनी ससुराल पहुंचा. अंदर आते ही उसने सो रही पत्नी रेखारानी पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करने शुरू कर दिए. बीच-बचाव करने आए मौसेरे साले दीपक और सास रुकमणी देवी को भी उसने नहीं छोड़ा.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दीपक के शरीर पर 5-6 गहरे चाकू के निशान मिले, जिनमें से एक सीधा दिल में घुसा. रेखारानी भी गंभीर रूप से घायल हैं जबकि रुकमणी देवी को 1-2 जगह चोट आई है.

वारदात के बाद आरोपी भागा नहीं, बल्कि घर के बाहर ही खड़ा रहा. चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. घटना की चश्मदीद रुकमणी देवी ने बताया कि 'दरवाजा खुलते ही चंद्रप्रकाश अंदर घुस आया. अचानक उसने चाकू से हमला कर दिया.

आरोपी पति को था अवैध संबंध का शक

उन्होंने कहा, दीपक बचाने आया तो उस पर भी वार कर दिए और मुझे भी चाकू मार दिया. मेरी आंखों का हाल ही में ऑपरेशन हुआ था, बेटी मेरी देखभाल के लिए आई थी और दीपक सिर्फ मिलने आया था.'

बोरखेड़ा थाना सीआई देवेश भारद्वाज ने बताया कि चंद्रप्रकाश अपनी पत्नी और दीपक के बीच अवैध संबंधों का शक करता था. इसी शक में उसने यह हमला किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में एक अन्य युवक की भूमिका की भी जांच की जा रही है.



