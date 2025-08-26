scorecardresearch
 

Rajasthan: करौली में स्कूल के स्टोर रूम की छत गिरी, लगातार बारिश के बीच हादसा

राजस्थान के करौली जिले में लगातार बारिश से स्कूल भवन जर्जर हो गए हैं. श्री महावीरजी के पीएम श्री विद्यालय के स्टोर रूम की छत अचानक गिर गई. हादसे के समय कोई छात्र या स्टाफ मौजूद नहीं था. भवनों की मरम्मत और सुरक्षा को लेकर अभिभावक चिंतित हैं.

स्कूल के स्टोर रूम की छत गिरी (Photo: Screengrab)
स्कूल के स्टोर रूम की छत गिरी (Photo: Screengrab)

राजस्थान के करौली जिले में लगातार हो रही बारिश का असर अब शैक्षणिक संस्थानों की इमारतों पर दिखने लगा है. मंगलवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री महावीरजी के स्टोर रूम की छत अचानक भरभराकर गिर गई.

गनीमत रही कि इस दौरान न तो कोई छात्र मौजूद था और न ही कोई कार्मिक स्टोर रूम के अंदर था. वरना बड़ा हादसा हो सकता था. बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश से भवन की दीवारें और छत पूरी तरह भीग चुकी हैं. इससे कई जगहों पर विद्यालय भवनों की स्थिति जर्जर हो गई है.

स्कूल के स्टोर रूम की छत गिरी

मौसम विभाग पहले ही जिले में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर चुका है. आज भी सपोटरा क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे जर्जर भवनों की चिंता बढ़ गई है. प्रधानाचार्य मुकुट गुर्जर ने बताया कि विद्यालय भवन के जर्जर कक्षों की जानकारी पहले ही विभाग और जिला कलेक्टर को भेजी जा चुकी है.

विद्यालय के कई कक्ष 50 साल पुराने

साथ ही उन्होंने बताया कि HDMC का प्रपोजल भी आगे बढ़ाया गया है और विभाग की ओर से जर्जर कमरों को भूमिदोज करने के आदेश भी दिए गए हैं. विद्यालय के कई कक्ष लगभग 50 वर्ष पुराने हैं और विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इनका उपयोग न किया जाए. इस घटना के बाद श्री महावीर जी क्षेत्र के विद्यार्थियों और अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

