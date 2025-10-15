scorecardresearch
 

कोई खिड़की से कूदा, कोई अधजली हालत में सड़क पर गिरा... जैसलमेर की 'द बर्निंग बस' के Video आए सामने

जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर हुए दर्दनाक बस हादसे के दो वीडियो सामने आए हैं, जिनमें लोग जलती बस की खिड़कियों से कूदते नजर आ रहे हैं. कुछ लोग सड़क पर जले हुए हालत में पड़े दिखाई दिए. इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 की हालत गंभीर बनी हुई है.

यात्री जान बचाने के लिए बस की खिड़कियों से कूदे (Photo: PTI)
जैसलमेर-जोधपुर हाईवे पर हुए भीषण बस हादसे के दो वीडियो सामने आए हैं, जिन्हें देखकर हर कोई दहल गया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि आग लगने के बाद यात्री जान बचाने के लिए बस की खिड़कियों से कूद रहे हैं. कुछ लोग बस से बाहर गिरने के बाद सड़क पर जले हुए हालत में पड़े दिखाई दे रहे हैं. हादसे की ये तस्वीरें पूरे राजस्थान को झकझोर रही हैं.

इस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है. घायलों को जैसलमेर से जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल और एम्स में भर्ती कराया गया है. चार मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है. कई शव बुरी तरह झुलस जाने के कारण पहचान से बाहर हैं.

बस हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत 

हादसे में घायल 10 साल के एक बच्चे ने इलाज के दौरान जोधपुर में दम तोड़ दिया. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जैसलमेर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर गहरा दुख जताया है.

हादसे के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

जोधपुर जिला प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने भी महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया. उन्होंने कहा कि हादसे के पीछे किसी न किसी की लापरवाही रही है और जांच के बाद जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

