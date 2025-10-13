scorecardresearch
 

सुनसान सड़क से गुजरती अकेली महिला, तेजी से आए बुलेट सवार और..., VIDEO

जयपुर के मालपुरा गेट इलाके में मंदिर जा रही महिला से बुलेट सवार दो बदमाशों ने चांदी के बर्तनों से भरा बैग लूट लिया. छीना-झपटी में महिला गिर गई लेकिन बदमाशों का पीछा किया. CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर सामान बरामद किया है.

सुनसान सड़क पर जाती अकेली महिला और बुलेट सवारों का हमला (Photo: ITG)
सुनसान सड़क पर जाती अकेली महिला और बुलेट सवारों का हमला (Photo: ITG)

राजस्थान में जयपुर की सड़कों पर एक बार फिर बुलेट की गड़गड़ाहट के साथ लुटेरों का आतंक गूंज उठा. यहां मालपुरा गेट थाना क्षेत्र की शांत और सुनसान गली में तड़के सुबह एक अधेड़ महिला के साथ लूट की वारदात ने लोगों को दहशत में डाल दिया. 

पीड़िता घर से पड़ोस के मंदिर में पूजा करने के लिए निकली थी और उसके हाथ में चांदी के बर्तनों से भरा बैग था. लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद त्रिमूर्ति फ्लैट वाली गली में बुलेट की तेज आवाज सुनाई दी. फिर कुछ ही सेकंड में दो बदमाश उन पर झपट पड़े. बुलेट पर सवार दोनों लुटेरों ने महिला के हाथ से बैग झपटने की कोशिश की. इस दौरान पीड़िता सरोज जैन सड़क पर ओंधे मुंह गिर गईं, उनके हाथ-पैर छिल गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और गिरने के बाद भी उठकर बदमाशों का पीछा करने लगीं.

इस वारदात के बाद इलाके में डर का माहौल है, लेकिन सरोज की हिम्मत ने सबको चौंका दिया उन्होंने गिरने के बावजूद बदमाशों का पीछा किया.  

घटना बीते 10 अक्टूबर की तड़के करीब 6 बजे की है, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में साफ दिख रहा है कि छीना झपटी के दौरान बैग कुछ कदम दूर सड़क पर गिर गया, तभी पीछे बैठा बदमाश कूदकर उतरा, बैग उठाया और बुलेट पर सवार होकर फरार हो गया. हालांकि, पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत हरकत में आई और फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान कर धरपकड़ शुरू कर दी.

इसके बाद तेजी से कार्रवाई करते हुए मालपुरा गेट थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया. गिरफ्तार आरोपी बालकिशन उर्फ बबलू और लक्ष्मण उर्फ लक्षी हैं, जिनके कब्जे से पुलिस ने लूटा गया सारा सामान और वारदात में इस्तेमाल बुलेट बाइक भी बरामद कर ली है.

