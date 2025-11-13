scorecardresearch
 

Feedback

'तेरी नेतागिरी भुला दूंगा...', थानेदार और कांग्रेस नेता के बीच हुई बहस- VIDEO

राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस के एक नेता और थानेदार के बीच बहस हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि थानेदार ने युवा नेता को कह दिया कि तेरी नेतागिरी भुला दूंगा.

Advertisement
X
जयपुर में कांग्रेस नेता और थानेदार के बीच हुई झड़प. (Photo: Screengrab)
जयपुर में कांग्रेस नेता और थानेदार के बीच हुई झड़प. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के जयपुर में थानेदार और कांग्रेस के एक युवा नेता के बीच तीखी नोकझोंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो दूदू थानेदार मुकेश कुमार और कांग्रेस के स्थानीय युवा नेता कमलेश रोज का है. जिसमें थानेदार और कांग्रेस युवा नेता के बीच जमकर तू-तू, मैं-मैं हो रही है. दोनों के बीच हुई तीखी बहस में थानेदार मुकेश कुमार ने कमलेश रोज को 'नेतागिरी भुला देने' की चेतावनी भी दे डाली. मामला बिगड़ते देख पुलिस ने युवा नेता कमलेश रोज को हिरासत में ले लिया.

दरअसल, मामला दूदू के भाला का जाव स्थित थाने के पीछे गणेश कॉलोनी में निर्माणाधीन दो मंजिला मकान की छत गिरने से जुड़ा है. जिसमें मकान मालिक की मौत हो गई और 4 मजदूर घायल हो गए. मामले को लेकर बुधवार को कांग्रेस के युवा नेता कमलेश रोज अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो पुलिस से तीखी बहस हो गई. 

यह भी पढ़ें: मुरैना में थानेदार की गुंडागर्दी! किसानों से बोले – बदतमीजी की तो नीले-पीले होकर जाओगे, Video

सम्बंधित ख़बरें

दीवार में से प्रकट हुई थीं चामुंडेश्वरी माता.(Photo:Screengrab)
पुलिस वाली माता का अनोखा मंदिर, थाने की डायरी में दर्ज हैं उनकी चमत्कारी घटनाएं 
मरने से पहले ASI ने बनाया वीडियो.(Photo:Screengrab)
MP: पुलिस ASI ने मरने से पहले बनाया वीडियो, पुलिस सिस्टम की खोली पोल! 
Restaurant roof collapsed
जयपुर में भरभरा कर गिरी रेस्टोरेंट की छत, मलबे में दबने से एक की मौत  
Dumper Collided With Culvert
जयपुर: एलिवेटेड पुलिया के नीचे फंसा डंपर, 15 फीट हवा में उठ गया अगला हिस्सा 
Why were you driving after drinking?
नशे में धुत पुलिसकर्मी की गाड़ी हादसे की श‍िकार, लोग बोले- सॉरी बोलो 

इस दौरान दूदू थानेदार मुकेश कुमार ने कमलेश रोज पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया. जिसके बाद पुलिस ने कमलेश को हिरासत में ले लिया और गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और थाने का घेराव कर दिया. 

Advertisement

हालांकि रात होते-होते कमलेश रोज को पुलिस ने छोड़ दिया. कमलेश रोज का आरोप है कि वे केवल पीड़ित परिवार से मिलने आए थे लेकिन पुलिस ने दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement