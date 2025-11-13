'तेरी नेतागिरी भुला दूंगा...', थानेदार और कांग्रेस नेता के बीच हुई बहस- VIDEO

राजस्थान के जयपुर में थानेदार और कांग्रेस के एक युवा नेता के बीच तीखी नोकझोंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो दूदू थानेदार मुकेश कुमार और कांग्रेस के स्थानीय युवा नेता कमलेश रोज का है. जिसमें थानेदार और कांग्रेस युवा नेता के बीच जमकर तू-तू, मैं-मैं हो रही है. दोनों के बीच हुई तीखी बहस में थानेदार मुकेश कुमार ने कमलेश रोज को 'नेतागिरी भुला देने' की चेतावनी भी दे डाली. मामला बिगड़ते देख पुलिस ने युवा नेता कमलेश रोज को हिरासत में ले लिया.

और पढ़ें

दरअसल, मामला दूदू के भाला का जाव स्थित थाने के पीछे गणेश कॉलोनी में निर्माणाधीन दो मंजिला मकान की छत गिरने से जुड़ा है. जिसमें मकान मालिक की मौत हो गई और 4 मजदूर घायल हो गए. मामले को लेकर बुधवार को कांग्रेस के युवा नेता कमलेश रोज अपने समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे तो पुलिस से तीखी बहस हो गई.

यह भी पढ़ें: मुरैना में थानेदार की गुंडागर्दी! किसानों से बोले – बदतमीजी की तो नीले-पीले होकर जाओगे, Video

इस दौरान दूदू थानेदार मुकेश कुमार ने कमलेश रोज पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया. जिसके बाद पुलिस ने कमलेश को हिरासत में ले लिया और गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और थाने का घेराव कर दिया.

Advertisement

हालांकि रात होते-होते कमलेश रोज को पुलिस ने छोड़ दिया. कमलेश रोज का आरोप है कि वे केवल पीड़ित परिवार से मिलने आए थे लेकिन पुलिस ने दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया.

---- समाप्त ----