Video: ट्रैफिक पुलिस के ठेकाकर्मी बने चोर! जब्त बाइक से पार्ट्स उड़ाते कैमरे में कैद

जयपुर के मानसरोवर इलाके में ट्रैफिक पुलिस के ठेकाकर्मी जब्त मोटरसाइकिलों से बैटरी और हेडलाइट जैसे पार्ट्स चोरी करते हुए कैमरे में कैद हो गए. वीडियो वायरल होते ही ट्रैफिक विभाग में हड़कंप मच गया. डीसीपी सुमित मेहरड़ा ने सभी ठेकाकर्मियों को तलब कर जांच के आदेश दिए हैं. मामले में संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच जारी है.

संबंधित पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच जारी.(Photo: Vishal Sharma/ITG)
जयपुर की ट्रैफिक पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है. इस बार मामला लापरवाही या रिश्वत का नहीं, बल्कि चोरी का है. मानसरोवर इलाके में ट्रैफिक पुलिस के ठेका कर्मचारी जब्त की गई मोटरसाइकिलों से बैटरी और हेडलाइट जैसे पार्ट्स चुराते हुए कैमरे में कैद हो गए. यह घटना 6 नवंबर की बताई जा रही है, जब न्यू सांगानेर रोड पर यह पूरी हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हुई.

जब्त बाइक से चोरी का खुला खेल

वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि ठेकाकर्मी ट्रक में रखी जब्त मोटरसाइकिलों के कीमती पार्ट्स निकाल रहे हैं. ये वही लोग हैं जो ट्रैफिक पुलिस के सहयोगी के रूप में नो पार्किंग से गाड़ियों को उठाने का काम करते हैं. पहले भी इनके खिलाफ चोरी की शिकायतें मिल चुकी हैं, लेकिन इस बार यह सब कुछ खुलेआम हुआ. हैरानी की बात यह है कि मौके पर मौजूद यातायात पुलिसकर्मी ट्रक की फ्रंट सीट पर बैठा सबकुछ देखता रहा, लेकिन उसने कोई रोक-टोक नहीं की.

वीडियो वायरल, ट्रैफिक विभाग में मचा हड़कंप

वीडियो सामने आते ही ट्रैफिक विभाग में हड़कंप मच गया. डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरड़ा ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी ठेकाकर्मियों को तलब किया है और जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही या गैरकानूनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह कोई भी क्यों न हो.

देखें वीडियो...

जांच में जुटी पुलिस, तलाश जारी

फिलहाल यह जांच की जा रही है कि ये ठेकाकर्मी कब से ऐसा कर रहे थे और चोरी किए गए पार्ट्स कहां बेचे जा रहे थे. पुलिस अब ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की भूमिका की भी जांच कर रही है. यह घटना न केवल पुलिस विभाग की साख पर सवाल खड़े करती है, बल्कि इस बात की भी याद दिलाती है कि भ्रष्टाचार सिर्फ अफसरों तक सीमित नहीं, बल्कि नीचे तक फैला है.

