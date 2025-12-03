Video: जयपुर में Thar का तांडव! स्कूटी सवार बुआ-भतीजा को कुचलकर फरार हुआ ड्राइवर, एक की मौत

राजस्थान की राजधानी जयपुर से हिट एंड रन का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. मंगलवार को विधानसभा के पास स्टेडियम रोड पर रात करीब 10:30 बजे एक बेकाबू थार ने रफ्तार का ऐसा खेल खेला कि सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. पूरा हादसा CCTV कैमरे में कैद हुआ है. ज्योति नगर पुलिस थाना हादसे वाली जगह से सिर्फ 700 मीटर दूर है.

और पढ़ें

मगर, तेज रफ्तार थार ने कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए सड़क पर जा रहे लोगों को भी नहीं बख्शा. थार की टक्कर इतनी तेज थी कि सड़क किनारे से जा रहे स्कूटी सवार बुआ और भतीजे को सीधे सामने से कुचल दिया. लोगों के चीखने-चिल्लाने के बावजूद आरोपी बिना रुके मौके से फरार हो गया. कुछ ही सेकंड में रफ्तार ने कई जिंदगियों को दहला दिया.

यह भी पढ़ें: 'मने पीनी छोड़ दी...', जयपुर के चौमू में पूरा हुआ SIR का काम, तो BLO के साथ जमकर नाचे SDM

CCTV फुटेज में दिखा हादसे का खौफनाक पल

सीसीटीवी (CCTV) फुटेज में साफ दिख रहा है कि थार पूरी तेज गति से आती है और किसी को संभलने का मौका ही नहीं देती. टक्कर के बाद स्कूटी कई मीटर दूर जाकर गिरी. हादसे में 22 वर्षीय पारस व्यास की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसकी बुआ नंदनी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है और जिंदगी की जंग लड़ रही है.

Advertisement

देखें वीडियो...

हादसे की जगह थाना पास होने के बावजूद आरोपी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह शहर की सड़कों को अपनी जागीर समझकर निकल गया. पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर फरार थार चालक की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी हुई है.

पुलिस का अभियान जारी

घटना ने शहर में हड़कंप मचा दिया है. पुलिस टीम फुटेज खंगाल रही है और थार के नंबर की तलाश कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी जल्द पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----