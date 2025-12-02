'मने पीनी छोड़ दी...', जयपुर के चौमू में पूरा हुआ SIR का काम, तो BLO के साथ जमकर नाचे SDM

देश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया के दौरान SDM और BLO पर बढ़ते काम के दबाव के बीच राजस्थान के जयपुर से अनोखी तस्वीर सामने आई है. यहां जिले की चौमू विधानसभा क्षेत्र ने राहत भरी मिसाल पेश की है.जयपुर में चौमू ने SIR का 100 प्रतिशत डिजिटल कार्य सबसे पहले पूरा कर प्रशासनिक दक्षता और टीमवर्क का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है.

ये काम इतना अहम और बड़ा था काम पूरा होने के बाद सभी BLO के साथ खुद SDM साहब ने जश्न मनाया. फिल्मी गानों की धुनों पर SDM दिलीप सिंह राठौड़ ने न सिर्फ सभी BLO को सम्मानित किया बल्कि उनके साथ नाचते नजर आए.

मंगलवार रात चौमू के एक गार्डन में हुए सम्मान समारोह में जब SDM दिलीप सिंह राठौड़ ने BLO कार्मिकों के साथ डिनर किया तो अचानक DJ बज उठा. फिर कार्मिकों को डांस करते देख SDM साहब खुद को रोक नहीं सके और उनके साथ थिरकने लगे. फिर तों SDM साहब ने 'पीनी छोड़ दी...' जैसे गानों पर खूब धमाल मचाया, जिससे कार्मिक भी मुस्कुरा उठे. हालांकि यह डांस सिर्फ संगीत पर नहीं बल्कि कार्मिकों की कामयाबी और टीम एकजुटता का नायब नमूना था.

राठौड़ ने बताया कि SIR के तहत पहले BLO कार्मिकों को फॉर्म दिए गए और फिर उन्हें भरवाकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट किया गया. इन दोनों चरणों में चौमू ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया. हालांकि जयपुर राजधानी होने के चलते थोड़ा काम मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं इसलिए पहले ही उन्होंने निर्देश दे दिए कि दबाव में कोई काम नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि मैं नोटिस या चार्जशीट देने में विश्वास नहीं करता, मैं BLO पर भरोसा करता हूँ.

उन्होंने बताया कि जिस BLO को काम में कठिनाई आई, वहां अतिरिक्त कार्मिक लगाकर सहायता प्रदान की गई और समस्या का तुरंत समाधान किया गया. राठौड़ के अनुसार, टीम को सकारात्मक संदेश देना ही चौमू मॉडल की सबसे बड़ी सफलता रही. SIR के दौरान BLO ने घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया. आवश्यक संशोधन, नए मतदाताओं का पंजीकरण और त्रुटियों का सुधार सभी प्रक्रियाएं इस बार पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की गईं.

