उड़नदस्ता लगा पीछे… तो डंपर से बीच सड़क पर उड़ेल दी रेत, फिल्मी स्टाइल में माफिया ने RTO को घेरा, Video Viral

Jaipur Sand Mafia Terror: जयपुर में RTO के उड़नदस्ते ने जैसे ही बजरी से भरे डंपरों को रोकने की कोशिश की, माफियाओं ने बीच सड़क पर बजरी उड़ेलकर रास्ता रोक दिया और फिल्मी स्टाइल में गाड़ियों से घेराबंदी करके उड़नदस्ते को चकमा दे दिया.

जयपुर में बजरी माफिया का 'फिल्मी' स्टंट.(Photo:Screengrab)
जयपुर में अवैध बजरी माफियाओं ने प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली. परिवहन विभाग के उड़नदस्ते ने जैसे ही अवैध बजरी से भरे डंपरों को रुकवाने की कोशिश की, चालक बीच सड़क पर ही बजरी उड़ेलकर फरार हो गए. यहीं नहीं, उड़नदस्ते के आगे-पीछे माफियाओं की गाड़ियां लग गईं, जिन्होंने फिल्मी स्टाइल में उड़नदस्ते को चकमा दे दिया. जिसका वीडियो भी अब सामने आया है, जिसको लेकर परिवहन निरीक्षक ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई हैं.

परिवहन निरीक्षक अनिल बंशीवाल बुधवार को कालवाड़ रोड पर अवैध बजरी वाहनों की चेकिंग कर रहे थे. इस दौरान बिना नंबर प्लेट के चार डंपर आते दिखाई दिए. टीम ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन चालकों ने तेज गति से वाहन भगा लिए.

इस दौरान दो डंपर शहर की ओर निकले और दो सांचोली गांव की दिशा में भाग गए. पीछा करने पर डंपर चालकों ने रास्ते में सड़क पर बजरी उड़ेल दी, जिससे उड़न दस्ते के अधिकारी आगे नहीं जा सकें. इस दौरान एक डंपर ने मुख्य सड़क पर, जबकि दूसरे ने सांचोली गांव के स्कूल के सामने पूरी बजरी खाली कर दी. देखें Video:- 

परिवहन निरीक्षक अनिल बसवाल ने बताया कि घटना के दौरान दो कारों में सवार कुछ लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने उड़नदस्ते की गाड़ियों को घेर लिया. अधिकारियों को धमकाया गया और डंपरों तक पहुंचने से रोक दिया गया. इसी बीच दोनों डंपर मौके से फरार हो गए. 

आरोप है कि उन्होंने कंट्रोल रूम और पुलिस दोनों को सूचना दी, लेकिन मौके पर कोई पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा. बाद में उन्होंने कालवाड़ थाने में लिखित शिकायत दी लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई. लेकिन गुरुवार को पुलिस ने मुकेश कुमार और राजेश कुमार के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया.

इधर, कालवाड़ थानाधिकारी नवरत्न धोलिया ने बताया कि परिवहन निरीक्षक रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद न तो बयान देने आए हैं और न ही वीडियो फुटेज उपलब्ध करवा रहे हैं. रही बात पुलिस जाब्ते की तो हमारे पास किसी भी अधिकारी का फोन नहीं आया. 

पुलिस अधिकारी का कहना है कि उड़नदस्ते के पास उनका खुद का जाब्ता होता है, उसी के तहत उन्होंने कार्रवाई की. लेकिन जब डंपर चालक भाग गए, तब वे थाने आए और रिपोर्ट दी, जिसकी जांच जारी है. धोलिया ने कहा कि पुलिस इस मामले की तथ्यात्मक जांच कर रही है और वीडियो फुटेज मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

