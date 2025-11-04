नशा, झगड़ा और गुस्सा... सामने आया 50 लोगों को कुचलने वाले डंपर ड्राइवर का ये नया VIDEO

राजस्थान के जयपुर में सोमवार को नशे में धुत एक डंपर चालक ने कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद 50 लोगों को रौंद दिया था. इस हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत की पुष्टी हो चुकी है. इस बीच हादसे को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ और हादसे का नया सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि आरोपी डंपर चालक की एक कार चालक से कहासुनी हुई थी.

मामूली टच पर शुरू हुई बहस ने कुछ ही मिनटों बाद कई परिवारों के चिराग बुझा दिए. फुटेज में साफ दिख रहा है कि डंपर चालक गुस्से में कार पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन गनीमत रही कि कार चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी कार साइड में लगा ली. वरना तबाही पहले ही शुरू हो जाती.

चौमू एसीपी उषा यादव ने बताया कि हादसे से थोड़ी देर पहले आरोपी डंपर चालक की एक कार चालक से भी बहस हुई थी. हल्की गाड़ी टच होने के बात दोनों में कहासुनी हुई. इस दौरान कार चालक अपनी गाड़ी से उतरा और डंपर चालक को लताड़ा. इससे गुस्साए डंपर चालक ने फिर से उसकी कार को धीरे-धीरे टक्कर मारते हुए धमाकने लगा. लेकिन कार चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को साइड में लगा लिया. जिसके बाद डंपर चालक भाग गया.

कहासुनी के बाद गुस्से में डंपर चालक ने कई वाहनों में मारी टक्कर

यह घटना दुर्घटनास्थल वाले हाइवे पर नहीं बल्कि उससे पहले मोड़ पर दूसरी सड़क पर हुई थी. उन्होंने यह भी कहा कि डंपर का ब्रैक फेल नहीं हुआ था. बल्कि इस कहासुनी के बाद इतना भयानक हादसा हुआ. घटना सोमवार दोपहर करीब 12. 55 की है और इसके कुछ ही मिनटों बाद डंपर कहर बनकर टुटा.

लोहा मंडी पेट्रोल पंप की तरफ से रोड नंबर-14 से हाईवे पर चढ़ने के दौरान उसने गाड़ियों को टक्कर मार दी. इसके बाद लोगों ने डंपर ड्राइवर कल्याण मीणा को मौके से पकड़ कर धुनाई कर दी. इस दौरान चालक नशे में था, जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

