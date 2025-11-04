scorecardresearch
 

नशा, झगड़ा और गुस्सा... सामने आया 50 लोगों को कुचलने वाले डंपर ड्राइवर का ये नया VIDEO

जयपुर डंपर हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत की पुष्टी हो चुकी है. इसी बीच हादसे से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि डंपर चालक का कार वाले से विवाद हुआ था. जिसके बाद उसने गुस्से में कई वाहनों को रौंद दिया.

जयपुर डंपर हादसे का नया वीडियो आया सामने. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
जयपुर डंपर हादसे का नया वीडियो आया सामने. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)

राजस्थान के जयपुर में सोमवार को नशे में धुत एक डंपर चालक ने कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद 50 लोगों को रौंद दिया था. इस हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत की पुष्टी हो चुकी है. इस बीच हादसे को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ और हादसे का नया सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि आरोपी डंपर चालक की एक कार चालक से कहासुनी हुई थी.

मामूली टच पर शुरू हुई बहस ने कुछ ही मिनटों बाद कई परिवारों के चिराग बुझा दिए. फुटेज में साफ दिख रहा है कि डंपर चालक गुस्से में कार पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन गनीमत रही कि कार चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी कार साइड में लगा ली. वरना तबाही पहले ही शुरू हो जाती. 

यह भी पढ़ें: जयपुर हादसे का Video... तेज स्पीड में पहले बाइक को रौंदा, फिर लोगों को कुचलता चला गया डंपर, 19 की मौत

चौमू एसीपी उषा यादव ने बताया कि हादसे से थोड़ी देर पहले आरोपी डंपर चालक की एक कार चालक से भी बहस हुई थी. हल्की गाड़ी टच होने के बात दोनों में कहासुनी हुई. इस दौरान कार चालक अपनी गाड़ी से उतरा और डंपर चालक को लताड़ा. इससे गुस्साए डंपर चालक ने फिर से उसकी कार को धीरे-धीरे टक्कर मारते हुए धमाकने लगा. लेकिन कार चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए कार को साइड में लगा लिया. जिसके बाद डंपर चालक भाग गया. 

कहासुनी के बाद गुस्से में डंपर चालक ने कई वाहनों में मारी टक्कर 

यह घटना दुर्घटनास्थल वाले हाइवे पर नहीं बल्कि उससे पहले मोड़ पर दूसरी सड़क पर हुई थी. उन्होंने यह भी कहा कि डंपर का ब्रैक फेल नहीं हुआ था. बल्कि इस कहासुनी के बाद इतना भयानक हादसा हुआ. घटना सोमवार दोपहर करीब 12. 55 की है और इसके कुछ ही मिनटों बाद डंपर कहर बनकर टुटा. 

लोहा मंडी पेट्रोल पंप की तरफ से रोड नंबर-14 से हाईवे पर चढ़ने के दौरान उसने गाड़ियों को टक्कर मार दी. इसके बाद लोगों ने डंपर ड्राइवर कल्याण मीणा को मौके से पकड़ कर धुनाई कर दी. इस दौरान चालक नशे में था, जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है.

