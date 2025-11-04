'...तो इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की क्या गलती?' जयपुर में डंपर से 13 मौतें, हेल्थ मिनिस्टर ने साथी मंत्री का किया बचाव

जयपुर के हरमाड़ा में शराब के नशे में डंपर से कई जिंदगियां कुचलने वाले दर्दनाक हादसे के बाद राजस्थान की सियासत भी गरमा गई है. घटना के बाद सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने ऐसा बयान दे दिया जिससे सभी हैरान रह गए. जब पत्रकारों ने पूछा कि ड्राइवर शराब के नशे में था, क्या ये परिवहन विभाग की लापरवाही नहीं है? इस पर मंत्री बोले कि अगर कोई दारू पीकर गाड़ी चलाए तो इसमें परिवहन विभाग की क्या गलती है?

चिकित्सा मंत्री का यह बयान तब आया जब वह सवाईमान सिंह अस्पताल में घायल की अपडेट लेने पहुंचे. लेकिन मृतकों के क्षत विक्षित शव देकर स्तब्ध रह गए. यहीं नहीं, उन्होंने खुद कुबूला कि हादसे में उस समय तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 घायल हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक है.

यहीं नहीं, में भजनलाल सरकार के मंत्री ने कहा कि सीसीटीवी फुटेजसाफ दिखा कि डंपर चालक सड़क पर सबकुछ रौंदता चला गया, लेकिन मंत्री ने अपने ही सहयोगी परिवहन मंत्री को बचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी.

वहीं, राजस्थान में एक के बाद एक बढ़ते सड़क हादसों पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने ड्राइवरों के लाइसेंस, फिटनेस और हाईवे अतिक्रमण को जिम्मेदार बताया, लेकिन शराब पीकर ड्राइविंग को लेकर विभाग का बचाव करते दिखे.

बता दें कि जयपुर के हरमाड़ा इलाके में तेज रफ्तार डंपर ने सोमवार दोपहर तबाही मचा दी. डंपर ने अपने सामने आए कई वाहनों को टक्कर मारी जिससे 14 लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए.

Advertisement

यह भीषण टक्कर लोहा मंडी के पास हुई जब शराब के नशे में धुत डंपर चालक ने कम से कम 17 वाहनों को टक्कर मारी और फिर एक अन्य ट्रेलर से टकराकर रुक गया.

हादसा इतना भयावह था कि डंपर की चपेट में आने वाले लोगों के शवों के अवशेष सड़क पर जहां-तहां बिखरे पड़े थे. कई बाइक डंपर के पहियों के नीचे आकर कुचल गईं, अनेक कारें भी चकनाचूर हो गईं.

---- समाप्त ----