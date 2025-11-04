scorecardresearch
 

'...तो इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की क्या गलती?' जयपुर में डंपर से 13 मौतें, हेल्थ मिनिस्टर ने साथी मंत्री का किया बचाव

Jaipur road accident: राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने खुद 13 लोगों की मौत और 10 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है. हालांकि, उनका एक बयान इस पूरे मामले में विवाद का केंद्र बन गया है, जिसने विभाग की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

जयपुर हादसे पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का विवादित बयान.(Photo:Screengrab)
जयपुर के हरमाड़ा में शराब के नशे में डंपर से कई जिंदगियां कुचलने वाले दर्दनाक हादसे के बाद राजस्थान की सियासत भी गरमा गई है. घटना के बाद सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने ऐसा बयान दे दिया जिससे सभी हैरान रह गए. जब पत्रकारों ने पूछा कि ड्राइवर शराब के नशे में था, क्या ये परिवहन विभाग की लापरवाही नहीं है? इस पर मंत्री बोले कि अगर कोई दारू पीकर गाड़ी चलाए तो इसमें परिवहन विभाग की क्या गलती है?

चिकित्सा मंत्री का यह बयान तब आया जब वह सवाईमान सिंह अस्पताल में घायल की अपडेट लेने पहुंचे. लेकिन मृतकों के क्षत विक्षित शव देकर स्तब्ध रह गए. यहीं नहीं, उन्होंने खुद कुबूला कि हादसे में उस समय तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और 10 घायल हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक है. 

यहीं नहीं, में भजनलाल सरकार के मंत्री ने कहा कि सीसीटीवी फुटेजसाफ दिखा कि डंपर चालक सड़क पर सबकुछ रौंदता चला गया, लेकिन मंत्री ने अपने ही सहयोगी परिवहन मंत्री को बचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी.

सम्बंधित ख़बरें

जयपुर डंपर हादसे में मौत को मात देते हुए बच निकली महिला. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
जयपुर हादसे में महिला ने दी मौत को मात, नहीं आई एक भी खरोंच- VIDEO 
Jaipur Road Accident
जयपुर हादसे का Video... तेज स्पीड में पहले बाइक को रौंदा, फिर लोगों को कुचला, 19 की मौत 
जयपुर की सड़कों पर मौत का तांडव (Photo: Sharat Kumar/ ITG)
नशे में था डंपर का ड्राइवर, जो मिला उसे रौंदता गया... जयपुर एक्सीडेंट में 19 की मौत 
डंपर ने 50 लोगों को रौंदा. (Photo: Screengrab)
जयपुर में डंपर का कहर, कार को टक्कर मारने के बाद 5 गाड़ियों से टकराई, 50 को रौंदा, 14 की मौत 
जयपुर डंपर हादसे का नया वीडियो आया सामने. (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
नशा, झगड़ा और गुस्सा... सामने आया 50 लोगों को कुचलने वाले डंपर ड्राइवर का ये नया VIDEO 

वहीं, राजस्थान में एक के बाद एक बढ़ते सड़क हादसों पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने ड्राइवरों के लाइसेंस, फिटनेस और हाईवे अतिक्रमण को जिम्मेदार बताया, लेकिन शराब पीकर ड्राइविंग को लेकर विभाग का बचाव करते दिखे.

बता दें कि जयपुर के हरमाड़ा इलाके में तेज रफ्तार डंपर ने सोमवार दोपहर तबाही मचा दी. डंपर ने अपने सामने आए कई वाहनों को टक्कर मारी जिससे 14 लोगों की मौत हो गई और 13 घायल हो गए.

यह भीषण टक्कर लोहा मंडी के पास हुई जब शराब के नशे में धुत डंपर चालक ने कम से कम 17 वाहनों को टक्कर मारी और फिर एक अन्य ट्रेलर से टकराकर रुक गया.

हादसा इतना भयावह था कि डंपर की चपेट में आने वाले लोगों के शवों के अवशेष सड़क पर जहां-तहां बिखरे पड़े थे. कई बाइक डंपर के पहियों के नीचे आकर कुचल गईं, अनेक कारें भी चकनाचूर हो गईं.

---- समाप्त ----
