जयपुर: व्हीलचेयर पर बैठे दिव्यांग शख्स को मारे थप्पड़ और डंडे, वीडियो वायरल

जयपुर रेलवे स्टेशन पर व्हीलचेयर पर बैठे दिव्यांग के साथ वर्दीधारी ने मारपीट की और उसे स्टेशन से बाहर कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अभी तक वर्दीधारी की पहचान स्पष्ट नहीं है और रेलवे प्रशासन की ओर से बयान नहीं आया

रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग को पीटा (Photo: Screengrab)
रेलवे स्टेशन पर दिव्यांग को पीटा (Photo: Screengrab)

जयपुर रेलवे स्टेशन पर एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. स्टेशन परिसर में व्हीलचेयर पर बैठे एक दिव्यांग व्यक्ति को पहले थप्पड़ मारे गए. फिर वर्दीधारी ने डंडों से पीटा. मारपीट के बाद उसे धमकाते हुए स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया. यह पूरी घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि व्हीलचेयर पर बैठे व्यक्ति को सबसे पहले एक नागरिक ने थप्पड़ मारा. इसके बाद खाकी वर्दीधारी व्यक्ति ने डंडे से उसे पीटा और उसकी व्हीलचेयर को भी स्टेशन से बाहर धकेल दिया. इस दौरान स्टेशन पर मौजूद लोग घटना को देखकर हैरान रह गए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की.

व्हीलचेयर पर बैठे दिव्यांग को पीटा गया

अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वर्दीधारी व्यक्ति होमगार्ड है या जीआरपी का जवान, लेकिन उसकी वर्दी खाकी रंग की दिखाई दे रही है. रेलवे प्रशासन और रेलवे पुलिस की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 

इस घटना ने सामाजिक रूप से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि ऐसे स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए. वायरल वीडियो के बाद कई लोग सोशल मीडिया पर इस घटना की निंदा कर रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

