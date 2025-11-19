दहशत फैलाने वाली आवाजों को जयपुर पुलिस ने कुचला, 150 मॉडिफाइड साइलेंसर पर चला रोलर 

जयपुर में तेज आवाज वाली मोटरसाइकिल सवारों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया. मानसरोवर स्थित एक मैदान में लाइन से सजाकर रखे गए करीब 150 मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर जब रोड रोलर चढ़ा कर कुचल दिया.

कार्रवाई का तरीका ही संदेश बन गया

इस बार पुलिस ने सिर्फ चालान काटने पर भरोसा नहीं किया. अभियान का स्वरूप ऐसा रखा गया कि हर देखने वाला खुद समझ जाए कि नियमों से खिलवाड़ करना सस्ता सौदा नहीं है. सड़क किनारे जब्त किए गए साइलेंसर बिछाए गए और उनके ऊपर रोड रोलर चलाया गया. मौके पर कई स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए. कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ पुलिस की कार्रवाई को सराह रहे थे, और कई लोगों ने कहा पहली बार लगा कि किसी ने हमारी रोज की परेशानी को गंभीरता से समझा है.

पूरे अभियान की मॉनिटरिंग डीसीपी साउथ राजर्षि ने की. वह शुरुआत से अंत तक मौके पर खड़े रहे. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ तेज आवाज का मामला नहीं है. यह सड़क सुरक्षा, सार्वजनिक शांति और नागरिकों की सुविधा से जुड़ा मुद्दा है. ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर शहर के माहौल में दहशत पैदा करते हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाते हैं. डीसीपी ने यह भी बताया कि अभियान अचानक नहीं चलाया गया. कई महीनों से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि कुछ युवा बाइकर रात में और भीड़ वाले इलाकों में ऐसे साइलेंसर चलाते हैं कि आसपास का पूरा इलाका दहल जाता है. हॉस्पिटल, स्कूल और रिहायशी सोसाइटियों ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी.

300 से अधिक अवैध साइलेंसर जब्त, एक हिस्सा कुचला गया

जयपुर पुलिस ने हाल ही में चलाए गए विशेष सड़क सुरक्षा अभियान में अब तक 300 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न बरामद किए हैं. इनमें से करीब आधे को सोमवार की कार्रवाई में कुचल दिया गया. बाकी उपकरणों को भी आगामी दिनों में नष्ट किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई केवल दिखावा नहीं है—यह स्थायी अभियान का हिस्सा है और आने वाले हफ्तों में इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा.

अब मेकेनिक और वर्कशॉप भी रडार पर

डीसीपी राजर्षि ने साफ कर दिया कि केवल साइलेंसर लगाने वाले बाइकर ही नहीं, बल्कि उन्हें तैयार करने और फिट करने वाले कारीगर भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे. उनके अनुसार जिन वर्कशॉप में ऐसे अवैध साइलेंसर लगाए जाते हैं, उनकी पहचान की जा रही है. यह सिर्फ बाइकर की गलती नहीं होती, इसमें मैकेनिक भी बराबर के दोषी हैं. अब ऐसे सभी ठिकानों पर सख्त कार्रवाई होगी. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने कुछ प्रमुख गैराजों की निगरानी शुरू कर दी है और जल्द ही कई जगहों पर संयुक्त जांच की जा सकती है.



