scorecardresearch
 

Feedback

दहशत फैलाने वाली आवाजों को जयपुर पुलिस ने कुचला, 150 मॉडिफाइड साइलेंसर पर चला रोलर 

जयपुर पुलिस ने मॉडिफाइड तेज आवाज वाले साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न लगाने वाले बाइकरों पर बड़ी कार्रवाई की है. मानसरोवर में जब्त 150 से अधिक अवैध साइलेंसरों को सड़क पर लाइन से लगाकर रोड रोलर से कुचल दिया गया. डीसीपी साउथ राजर्षि की निगरानी में हुई इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर में दहशत फैलाने वाले शोर को खत्म करना है.

Advertisement
X
माॅडिफाइड साइलेंसर पर रोलर चला दिया गया (Photo ITG)
माॅडिफाइड साइलेंसर पर रोलर चला दिया गया (Photo ITG)

जयपुर में तेज आवाज वाली मोटरसाइकिल सवारों पर पुलिस ने सख्त एक्शन लिया. मानसरोवर स्थित एक मैदान में लाइन से सजाकर रखे गए करीब 150 मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न पर जब रोड रोलर चढ़ा कर कुचल दिया.

कार्रवाई का तरीका ही संदेश बन गया

इस बार पुलिस ने सिर्फ चालान काटने पर भरोसा नहीं किया. अभियान का स्वरूप ऐसा रखा गया कि हर देखने वाला खुद समझ जाए कि नियमों से खिलवाड़ करना सस्ता सौदा नहीं है. सड़क किनारे जब्त किए गए साइलेंसर बिछाए गए और उनके ऊपर रोड रोलर चलाया गया. मौके पर कई स्थानीय लोग भी इकट्ठा हो गए. कुछ लोग वीडियो बना रहे थे, कुछ पुलिस की कार्रवाई को सराह रहे थे, और कई लोगों ने कहा पहली बार लगा कि किसी ने हमारी रोज की परेशानी को गंभीरता से समझा है.

सम्बंधित ख़बरें

जयपुर पुलिस का 'रोड रोलर' एक्शन.(Photo:ITG)
तेज आवाज वाले 150 मॉडिफाइड साइलेंसर कुचलवाए, जयपुर पुलिस की सख्ती 
टीचर ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान.(Photo:ITG)
जयपुर: SIR ड्यूटी में तैनात टीचर ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान  
'अत्यधिक दबाव' पर चिंता. (Photo: Representational)
'सस्पेंड कर दूंगा…', प्रभारी की धमकियों से टूटा शिक्षक, ट्रेन के आगे कूदकर दी जान 
RSS Chief Mohan Bhagwat
मील-दर-मील बढ़ रहा देश, दुनिया आज समाधान के लिए भारत की तरफ देख रही: मोहन भागवत 
दुकान में ग्राहक बनकर पहुंचा आरोपी.(Photo: Vishal Sharma/ITG)
₹1300 देकर 120 ग्राम सोने का ज्वेलरी ले उड़ा ठग, घटना CCTV में कैद 

पूरे अभियान की मॉनिटरिंग डीसीपी साउथ राजर्षि ने की. वह शुरुआत से अंत तक मौके पर खड़े रहे. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ तेज आवाज का मामला नहीं है. यह सड़क सुरक्षा, सार्वजनिक शांति और नागरिकों की सुविधा से जुड़ा मुद्दा है. ऐसे मॉडिफाइड साइलेंसर शहर के माहौल में दहशत पैदा करते हैं और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाते हैं. डीसीपी ने यह भी बताया कि अभियान अचानक नहीं चलाया गया. कई महीनों से लगातार शिकायतें आ रही थीं कि कुछ युवा बाइकर रात में और भीड़ वाले इलाकों में ऐसे साइलेंसर चलाते हैं कि आसपास का पूरा इलाका दहल जाता है. हॉस्पिटल, स्कूल और रिहायशी सोसाइटियों ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी.

Advertisement

300 से अधिक अवैध साइलेंसर जब्त, एक हिस्सा कुचला गया

जयपुर पुलिस ने हाल ही में चलाए गए विशेष सड़क सुरक्षा अभियान में अब तक 300 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न बरामद किए हैं. इनमें से करीब आधे को सोमवार की कार्रवाई में कुचल दिया गया. बाकी उपकरणों को भी आगामी दिनों में नष्ट किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई केवल दिखावा नहीं है—यह स्थायी अभियान का हिस्सा है और आने वाले हफ्तों में इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा.

अब मेकेनिक और वर्कशॉप भी रडार पर

डीसीपी राजर्षि ने साफ कर दिया कि केवल साइलेंसर लगाने वाले बाइकर ही नहीं, बल्कि उन्हें तैयार करने और फिट करने वाले कारीगर भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे. उनके अनुसार जिन वर्कशॉप में ऐसे अवैध साइलेंसर लगाए जाते हैं, उनकी पहचान की जा रही है. यह सिर्फ बाइकर की गलती नहीं होती, इसमें मैकेनिक भी बराबर के दोषी हैं. अब ऐसे सभी ठिकानों पर सख्त कार्रवाई होगी. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने कुछ प्रमुख गैराजों की निगरानी शुरू कर दी है और जल्द ही कई जगहों पर संयुक्त जांच की जा सकती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement