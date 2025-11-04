scorecardresearch
 

'दो बार शराब पी, गाड़ी वाले ने मुझे टोका था...', 14 लोगों की जान लेने वाले डंपर ड्राइवर का कुबूलनामा

जयपुर में सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी. अब डंपर चालक कल्याण मीणा का कबूलनामा सामने आया है. उसने बताया कि वह नशे में था और दो बार देशी शराब पी थी. कार चालक से बहस के बाद गुस्से में रॉन्ग साइड से डंपर भगाने लगा और कई लोगों को कुचल दिया. पुलिस बयान की जांच कर रही है.

डंपर ड्राइवर कल्याण मीणा ने पुलिस को घटना के बारे में बताया (Photo: ITG)
जयपुर में सोमवार सुबह हुआ दर्दनाक सड़क हादसा अब और भी भयावह तस्वीर सामने ला रहा है. हरमाड़ा थाना क्षेत्र के लोहामंडी रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने कार को टक्कर मारी और फिर कई वाहनों को कुचलते हुए पलट गया. इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद पूरे शहर में गम और गुस्से का माहौल है. परिवारों में मातम पसरा है और लोग इस घटना को शराब पीकर गाड़ी चलाने की घोर लापरवाही का नतीजा बता रहे हैं.

घटना के बाद गिरफ्तार किए गए डंपर चालक कल्याण मीणा से पुलिस ने करीब तीन घंटे तक पूछताछ की. पूछताछ में उसने पूरी घटना का विवरण दिया. चालक ने माना कि वह शराब के नशे में था और अपनी हरकतों पर उसका कंट्रोल नहीं था. उसने बताया कि सुबह से ही वह मानसिक रूप से परेशान भी था और यह सब हालात मिलकर एक बड़ी त्रासदी का कारण बने.

ड्राइवर ने कहा, सुबह से पी रखी थी शराब

डंपर चालक कल्याण मीणा ने कबूल किया कि सोमवार सुबह वह अपने गांव से मोटरसाइकिल से निकला और डंपर चलाने के लिए कंपनी जा रहा था. सुबह करीब 9 बजे उसने पहली बार एक पव्वा देशी शराब पी. पुलिस का मानना है कि उसने सिर्फ एक पव्वा नहीं, उससे ज्यादा शराब पी होगी. इसके बाद वह कंपनी पहुंचा और वहां से गिट्टी लेकर निकला.

वापसी में रास्ते में शराब की दुकान दिखी तो उसने दो और पव्वे खरीदकर वहीं पी लिए. उसने कहा कि कुछ दिनों से घर की दिक्कतों के चलते वह मानसिक रूप से परेशान था और नशा उसकी आदत भी बन चुका है. शराब पीने के बाद उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह ठीक से गाड़ी नहीं चला पा रहा था.

कार चालक से बहस और फिर गुस्से में भगाया डंपर

चालक ने बताया कि जैसे ही वह रोड पर आगे बढ़ा, कार चालक ने उसे रोका. कार चालक ने उसे टोका कि तुम कैसे सड़क पर गाड़ी चला रहे हो. आसपास मौजूद लोगों ने उसे उतरने के लिए कहा. इस घटना से वह भड़क गया और उसने डंपर को रॉन्ग साइड से निकालकर तेज रफ्तार में भगाना शुरू कर दिया.

उसने यह भी कबूल किया कि रास्ते में उसका डंपर एक्टिवा से टकराया. लेकिन वह नहीं रुका. वो नशे में था और उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी लापरवाही कितनी बड़ी जानलेवा बन रही है. साथ ही उसने यह भी बताया कि नशे और गुस्से में वह लगातार भागता रहा और उसे यह नहीं समझ आया कि वह कितने लोगों को कुचलता जा रहा है.

पुलिस जांच में पुष्टि, ड्राइवर शराबी और लापरवाह

पुलिस ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में चालक के शराब पीने की पुष्टि हो गई है. यह साफ हो गया है कि हादसा सिर्फ तेज रफ्तार का नहीं बल्कि शराब पीकर ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी का मामला है. पुलिस ने उसके बयान की तस्दीक शुरू कर दी है. घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाया जा रहा है.

शहर में आक्रोश, प्रशासन अलर्ट

इस हादसे के बाद जयपुर में गुस्से का महौल है. लोग मांग कर रहे हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो. कई सामाजिक संगठनों ने सरकार से ऐसी घटनाओं पर सख्त कानून और निगरानी की मांग की है. सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने भी नजर बनाए रखने की बात कही है.

हादसा सिर्फ गलती नहीं, अपराध

यह घटना केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक अपराध है. 14 परिवारों की खुशियां एक पल में खत्म हो गईं. कई लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. नशे में ड्राइविंग ने 14 लोगों की जान ले ली. इस घटना ने फिर साबित किया कि नशे में वाहन चलाना किसी हथियार की तरह जानलेवा है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है. अदालत में कड़ी सजा की मांग की जा सकती है क्योंकि यह मामला सामूहिक लापरवाही और जानबूझकर जोखिम वाली ड्राइविंग का है.

