'तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता...', जयपुर में पूर्व मंत्री के नाबालिग बेटे की Audi ने 3 गाड़ियों को मारी टक्कर, घायल को धमकाया

Rajasthan News: राजधानी जयपुर में पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा के नाबालिग बेटे ने तेज रफ्तार ऑडी कार से 3 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसमें स्विफ्ट सवार युवक सहित दो लोग घायल हो गए. हादसे के बाद जब लोगों ने कार रुकवाई तो आरोपी ने घायलों से मारपीट शुरू कर दी.
पूर्व मंत्री के बेटे के साथ दो साथी और कार में मौजूद थे. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑडी कार के एयरबैग खुल गए और स्विफ्ट कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में घायल ने प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है.
घायल पुलकित पारीक ने बताया कि वह अपनी फ्रेंड सुरभि के साथ उसके भाई के इलाज के लिए ब्लड लेकर ठाकुरिया हॉस्पिटल जा रहे थे. दोपहर करीब 2:11 बजे एनआरआई सर्किल के पास पीछे से आई तेज रफ्तार ऑडी कार ने उनकी स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि ऑडी के एयरबैग खुल गए.
घटना में पुलकित और सुरभि को चोटें आईं. हमने कार रोकी तो लड़का गुस्से में उतरकर धमकी देने लगा और खुद को पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा का बेटा बताकर कहने लगा कि ''तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता. चलो गाड़ी तुम्हारी ठीक करवा देंगे.''
पीड़ित ने आरोप लगाया कि प्रताप नगर थाना पुलिस ने उन्हें अस्पताल तक नहीं पहुंचाया और मौके से आरोपी को छोड़ दिया. इसके अलावा, एफआईआर दर्ज करने में भी 5 घंटे की देरी की गई. हालांकि, पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अब मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.