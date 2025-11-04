जयपुर में डंपर हादसे के 24 घंटे बाद नया हंगामा, टावर पर चढ़ा शराबी ट्रक ड्राइवर

जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार को हुए दर्दनाक डंपर हादसे की यादें अभी ताजा ही थीं कि मंगलवार को दोपहर फिर हंगामा मच गया. हादसे में 14 लोगों की मौत से पूरा क्षेत्र स्तब्ध था. लोग अभी उस घटना से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक एक शराबी ट्रक चालक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा.

यह घटना हरमाड़ा थाना क्षेत्र के पास लोहा मंडी में करीब 11 बजे हुई. स्थानीय लोगों ने देखा कि नशे में धुत एक व्यक्ति टावर पर चढ़ा हुआ हंगामा कर रहा है. देखते ही देखते मौके पर अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. इसके बाद SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंची. कुछ ही देर में सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए.

टावर पर चढ़ा शराबी ट्रक ड्राइवर

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह घटना उस जगह से करीब 500 मीटर दूर हुई जहां सोमवार को शराबी डंपर चालक ने कई वाहनों को कुचल दिया था और 14 लोगों की मौत हो गई थी. आज फिर शराबी की हरकत ने लोगों को दहशत में डाल दिया.

करीब एक घंटे तक पुलिस और टीमों ने उसे नीचे उतरने के लिए समझाइश दी, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ. आखिरकार हाइड्रॉलिक क्रेन बुलाकर रेस्क्यू टीम ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा. पुलिस ने उसकी पहचान सुरेश चौधरी उर्फ लंबू के रूप में की है, जो टोंक जिले के निवाई का रहने वाला है.

एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को नीचे उतारा

फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. प्राथमिक जांच में पता चला कि वह भारी शराब के नशे में था और उसी के प्रभाव में उसने यह खतरनाक कदम उठाया.



