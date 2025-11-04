scorecardresearch
 

Feedback

जयपुर में डंपर हादसे के 24 घंटे बाद नया हंगामा, टावर पर चढ़ा शराबी ट्रक ड्राइवर

जयपुर के हरमाड़ा में डंपर हादसे के 24 घंटे बाद फिर हंगामा हो गया. जिस जगह सोमवार को शराबी डंपर चालक ने 14 लोगों की जान ले ली थी, उसके पास ही एक शराबी ट्रक चालक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. एक घंटे की समझाइश और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित उतारा गया. पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया है.

Advertisement
X
टावर पर चढ़ा शराबी ट्रक ड्राइवर (Photo: Screengrab)
टावर पर चढ़ा शराबी ट्रक ड्राइवर (Photo: Screengrab)

जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार को हुए दर्दनाक डंपर हादसे की यादें अभी ताजा ही थीं कि मंगलवार को दोपहर फिर हंगामा मच गया. हादसे में 14 लोगों की मौत से पूरा क्षेत्र स्तब्ध था. लोग अभी उस घटना से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक एक शराबी ट्रक चालक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा.

यह घटना हरमाड़ा थाना क्षेत्र के पास लोहा मंडी में करीब 11 बजे हुई. स्थानीय लोगों ने देखा कि नशे में धुत एक व्यक्ति टावर पर चढ़ा हुआ हंगामा कर रहा है. देखते ही देखते मौके पर अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. इसके बाद SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंची. कुछ ही देर में सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए.

टावर पर चढ़ा शराबी ट्रक ड्राइवर

सम्बंधित ख़बरें

retired soldier climbed onto a high-voltage electricity tower
पेंशन न मिलने से परेशान एयरफोर्स का जवान, हाथ में बैनर लेकर हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ा 
प्रेमिका के आने पर 'वीरू' टावर से नीचे उतारा.(Photo: Screengrab)
प्रेमिका की शादी रुकवाने को टावर पर चढ़ा युवक, फिर 'बसंती' के कहने पर... 
प्रेमिका के लिए टावर पर चढ़ा युवक, Video 
Fire against corruption in Nepal, Oli Tower also burned.
नेपाल में जन-आक्रोश, ओली टावर जला, सरकारी दफ्तरों आग के हवाले 
Gujarat MLA House
9 मंजिला टावर में आधुनिक फ्लैट, 247 करोड़ लागत... गुजरात के विधायकों को जल्द मिलेंगे आलीशान घर 

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह घटना उस जगह से करीब 500 मीटर दूर हुई जहां सोमवार को शराबी डंपर चालक ने कई वाहनों को कुचल दिया था और 14 लोगों की मौत हो गई थी. आज फिर शराबी की हरकत ने लोगों को दहशत में डाल दिया.

करीब एक घंटे तक पुलिस और टीमों ने उसे नीचे उतरने के लिए समझाइश दी, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ. आखिरकार हाइड्रॉलिक क्रेन बुलाकर रेस्क्यू टीम ने उसे सुरक्षित नीचे उतारा. पुलिस ने उसकी पहचान सुरेश चौधरी उर्फ लंबू के रूप में की है, जो टोंक जिले के निवाई का रहने वाला है.

Advertisement

एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को नीचे उतारा

फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. प्राथमिक जांच में पता चला कि वह भारी शराब के नशे में था और उसी के प्रभाव में उसने यह खतरनाक कदम उठाया.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement