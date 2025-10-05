scorecardresearch
 

जयपुर में बीच सड़क लड़कियों को पीटकर भाग गया मनचला, वीडियो वायरल

जयपुर के चाकसू इलाके में बाइक सवार युवक ने सड़क पर छात्रा को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद छात्रा ने चप्पल से उसकी पिटाई कर दी. बीच-बचाव करने पर युवक ने अन्य लड़कियों को भी थप्पड़ जड़ दिया और भाग गया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी विकास चौधरी को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

लड़के ने साथ खड़ी लड़कियों को भी थप्पड़ मार दिए. (Photo: Screengrab)
लड़के ने साथ खड़ी लड़कियों को भी थप्पड़ मार दिए. (Photo: Screengrab)

जयपुर के चाकसू इलाके में एक युवक की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना में बाइक सवार युवक ने एक लड़की को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद जवाब में लड़की ने चप्पल से युवक की पिटाई कर दी. इस दौरान दो अन्य लड़कियों ने बीच-बचाव किया, तो युवक ने उन्हें भी थप्पड़ जड़ मौके से फरार हो गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है.

कब और कैसे हुई थी घटना?
कुछ दिन पहले चाकसू पुलिस थाने के पास से तीन स्टूडेंट्स गुजर रही थीं. तभी पीछे से बाइक सवार युवक ने उन्हें रोका. इसी दौरान एक युवती की युवक से बहस हो गई और इसी तनातनी के बीच युवक ने उल्टे हाथ से लड़की को थप्पड़ जड़ दिया. 

युवक यही नहीं रुका, बल्कि एक के बाद एक कई थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए. इसके बाद गुस्साई लड़की ने भी तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए युवक को चप्पल से उसे पीटना शुरू कर दिया. बीच सड़क यह मांजरा देख हर कोई हैरान रह गया लेकिन किसी तरह अन्य साथी लड़कियों ने मामला शांत किया.

जयपुर साऊथ डीसीपी राजर्षी राज वर्मा ने बताया कि घटना का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी युवक विकास चौधरी को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है. 

लड़की के पिता की जेसीबी चलाता था युवक
आरोपी युवक, लड़की के पिता की जेसीबी चलाता था और उनका कोई हिसाब बाकी था, जिससे लड़कियों और युवक में कहासुनी हो गई. दोनों पहले से परिचित थे, और लड़की ने युवक को टोक दिया था, जिससे झड़प हो गई.

लोगों ने लड़के की हरकत की निंदा की है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने कहा कि लड़की के साथ बीच सड़क लड़ाई और उसे इतनी तेज मारना ये हिंसात्मक कदम है. यूजर्स ने लड़के के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. 

