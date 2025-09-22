scorecardresearch
 

'मेरी शादी करवाओ, दुल्हन चाहिए ताकि मैं...' शख्स ने पंचायत ऑफिस में दिया अनोखा आवेदन

हनुमानगढ़ जिले के नोहर में श्रवण सुथार ने अपनी शादी करवाने के लिए पंचायत समिति के विकास अधिकारी और नायब तहसीलदार को आवेदन दिया. श्रवण ने कहा कि वह मजदूर है, माता-पिता बुजुर्ग हैं, देखभाल नहीं हो पाती. इसलिए उसे पत्नी चाहिए, जो माता-पिता की सेवा कर सके. यह अनोखा पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

शादी का आवेदन लेकर पंचायत ऑफिस पहुंचा शख्स (Photo: Screengrab)
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में शादी से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है. एनटीआर गांव के रहने वाले श्रवण सुथार नाम के युवक ने पंचायत समिति के विकास अधिकारी और नायब तहसीलदार को शादी करवाने के लिए लिखित ज्ञापन दिया है. 

इस पत्र में श्रवण ने लिखा कि उसके माता-पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, वह गरीब मजदूर है और रोज मजदूरी के लिए घर से बाहर रहता है. ऐसे में वह अपने माता-पिता की देखभाल नहीं कर पाता.

शादी की मांग को लेकर पंचायत ऑफिस पहुंचा युवक

श्रवण ने मांग की है कि उसकी शादी करवाई जाए, ताकि वो उसे घर में छोड़कर काम पर जाए और पत्नी उसके माता-पिता की सेवा कर सके. उसने यह भी लिखा कि वह 33 साल का है और अब तक उसकी शादी नहीं हुई है. इस पत्र के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में चर्चा का विषय बन गया है.

मामले की खास बात यह है कि यह आवेदन राजस्थान ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान पंचायत समिति के विकास अधिकारी नोहर और नायब तहसीलदार संजीव सिहाग को दिया गया. श्रवण का यह पत्र पंचायत में अब तक के सबसे अनोखे पत्रों में गिना जा रहा है.

आवेदन पर अधिकारी ने क्या कहा ?

हालांकि, प्रशासन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी व्यक्ति के आवेदन पर उसकी शादी करवाई जाए, फिर भी अधिकारियों ने इस पत्र को गंभीरता से लिया है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि वो श्रवण को सामाजिक योजनाओं या अन्य मदद के माध्यम से सहायता करने की कोशिश करेंगे.

इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं. लोग इस पत्र को मजाकिया नजरिए से देख रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे श्रवण की मजबूरी और उसकी जिम्मेदारी के भाव से जोड़कर गंभीर मुद्दा बता रहे हैं.
 

