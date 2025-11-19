डीजे पर नाच रहे थे युवक, पिस्टल लहराकर किया फायर... दूल्हे के दोस्त की बेटी के सिर में लगी गोली, दर्दनाक मौत

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के मुंडावर स्थित जसाई गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस करते समय टशन दिखाने के दौरान गोली चलाई गई. इस दौरान गोली दूल्हे के दोस्त की 6 साल की बेटी के सिर में लग गई.बच्ची वीरा जमीन पर गिर गई.फायरिंग के दौरान चारों तरफ अफरातफरी मच गई. हादसे में घायल वीरा को नीमराना के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया. हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रैफर किया गया. यहां से जयपुर लेकर जाने के दौरान बच्ची की मौत हो गई.

शराब के नशे में डीजे पर डांस

थाना प्रभारी महावीर सिंह शेखावत ने बताया कि गांव में 22 नवंबर को राजेश जाट की शादी होनी है.शादी से पहले 'बान' (शादी से पहले की रस्म) देने का कार्यक्रम रखा गया था. इस दौरान गांव का राजेश का दोस्त सतपाल मीणा अपनी बेटी वीरा और परिवार समेत कार्यक्रम में आए थे.वहां डीजे पर 5 से 7 युवक डांस कर रहे थे. सभी लोग शराब के नशे में थे. इस दौरान युवकों ने टशन दिखाने के लिए पिस्तौल लहराते हुए फायरिंग कर दी. उस समय वीरा घर के अंदर चौक में खड़ी हुई थी. फायरिंग के दौरान अचानक चिल्लाने की आवाज सुनाई दी. परिजन तुरंत वीरा की तरफ दौड़े तो वह खून से लथपथ थी.

बच्ची के सिर में लगी गोली, आई चीखने की आवाज

वीरा के पिता सतपाल ने बताया कि घर के गेट पर डीजे चल रहा था. मैं उस समय डीजे से थोड़ी दूर खड़ा था.वीरा घर के अंदर चौक में थी. तभी मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी.अंदर से चिल्लाने की आवाज आई. इस पर सभी लोग भागकर चौक में पहुचे. वहां बेटी वीरा खून से लथपथ थी. वीरा के मामा शिव कुमार ने बताया कि डीजे पर नाचते समय लगातार फायरिंग हो रही थी. फायरिंग की घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. बच्ची को गंभीर हालत में नीमराणा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. जहां से स्थिति नाजुक होने पर जयपुर रेफर किया गया. लेकिन रास्ते में ही वीरा की मौत हो गई.

आरोपी युवकों और हथियार की तलाश जारी

घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. पुलिस की फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए. थाना प्रभारी ने बताया की पीड़ित पक्ष की शिकायत मिलते ही सख्त कार्रवाई की जाएगी.गोली चलाने वाले युवकों और हथियार की तलाश की जा रही है.बच्ची के पिता सतपाल मीणा भिवाड़ी में परिवहन विभाग में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात है. वीरा के एक बड़ा भाई और छोटी बहन हैं.घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई. वीरा के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है.

