Rajasthan: शादी के दो दिन बाद ही टूटा दुखों का पहाड़, बाथरूम में मृत मिला दूल्हा

राजस्थान के अलवर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. शादी के सिर्फ दो दिन बाद दूल्हा संदिग्ध परिस्थितियों में बाथरूम में मृत मिला. दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उससे पहले उसका सुहाग उजड़ गया. अस्पताल पहुंची दुल्हन का रो रो कर बुरा हाल था. उसके हाथों में मेहंदी, लाल चूड़ा और शादी के कंगन नजर आ रहे थे.

और पढ़ें

घटना शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र की है. 30 वर्षीय आदित्य जाटव मसूरी स्थित डीआरडीओ में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे. कुछ दिन पहले वह शादी के लिए छुट्टी लेकर अलवर आए थे. 25 नवंबर को आदित्य की शादी पुलिस कांस्टेबल श्याम सिंह की बेटी निव्या से हुई थी. दो दिन बाद 27 नवंबर की सुबह अचानक यह हादसा हो गया.

दो दिन बाद दूल्हे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

परिजनों के अनुसार सुबह करीब साढ़े पांच बजे आदित्य वॉशरूम गए थे. काफी देर तक बाहर नहीं आए तो परिजनों ने दरवाजा खटखटाया. अंदर से कोई आवाज नहीं आई. जब दरवाजा तोड़ा तो आदित्य बेहोश अवस्था में पड़े मिले. तुरंत उन्हें सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अचानक हुई मौत से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. आदित्य के पिता आनंद किशोर रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और उनका बड़ा बेटा इंडियन ऑयल में मैनेजर है. सभी परिजनों की हालत रो रो कर खराब है. दूल्हा शादी के बाद दुल्हन के साथ हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहा था लेकिन उससे पहले ही यह दर्दनाक घटना हो गई.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

नव्या के दादा दुलीचंद ने बताया कि शादी धूमधाम से हुई थी और दुल्हन की विदाई भी 26 नवंबर की सुबह की गई थी. घर पहुंचने के बाद परिवार ने बाकी रस्में भी पूरी की थीं. लेकिन अगले ही दिन सुबह खुशियां मातम में बदल गईं. शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण सामने आएगा. प्रारंभिक जांच में शरीर पर किसी तरह की बाहरी चोट नहीं मिली है. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है.

---- समाप्त ----