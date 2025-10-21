सिरोही: दिवाली के दिन बस स्टैंड पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कांस्टेबल पर बदमाशों ने किया चाकू से हमला, वारदात CCTV में कैद

राजस्थान के सिरोही में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे पुलिस पर भी हमला करने से नहीं डर रहे हैं. सोमवार शाम आबूरोड बस स्टैंड पर दीपावली की ड्यूटी के दौरान शहर पुलिस के सिपाही ओमप्रकाश पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया.

गनीमत रही कि सिपाही ओमप्रकाश सतर्क थे और अचानक हुए हमले से खुद को बचा लिया. उन्हें मामूली चोट आई. यह पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला

शहर थाना अधिकारी हरचंद देवासी ने बताया कि चाकू से हमला करने वाले चारों आरोपी युवक पहले सड़क पर बाइक से स्टंट कर रहे थे. दीपावली के त्योहार के दौरान सड़क पर भीड़ को देखते हुए ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा था.

इस बात से नाराज होकर कुछ देर बाद वही युवक दोबारा लौटे और सिपाही पर अचानक हमला कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों बदमाशों को हिरासत में ले लिया.

घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद

थाना अधिकारी देवासी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है.



