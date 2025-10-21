scorecardresearch
 

Feedback

सिरोही: दिवाली के दिन बस स्टैंड पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कांस्टेबल पर बदमाशों ने किया चाकू से हमला, वारदात CCTV में कैद

सिरोही में दीपावली की ड्यूटी के दौरान बदमाशों ने पुलिस कांस्टेबल ओमप्रकाश पर चाकू से हमला कर दिया. सतर्कता से उन्होंने खुद को बचा लिया, जिससे उन्हें मामूली चोट आई. हमला करने वाले चारों बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. पूरी घटना CCTV में कैद हो गई और अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है.

Advertisement
X
बदमाश ने पुलिसकर्मी पर चाकू से किया हमला (Photo: Screengrab)
बदमाश ने पुलिसकर्मी पर चाकू से किया हमला (Photo: Screengrab)

राजस्थान के सिरोही में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे पुलिस पर भी हमला करने से नहीं डर रहे हैं. सोमवार शाम आबूरोड बस स्टैंड पर दीपावली की ड्यूटी के दौरान शहर पुलिस के सिपाही ओमप्रकाश पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया.

गनीमत रही कि सिपाही ओमप्रकाश सतर्क थे और अचानक हुए हमले से खुद को बचा लिया. उन्हें मामूली चोट आई. यह पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई और अब यह वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला 

सम्बंधित ख़बरें

Attack on police in Jamui, weapons were seized | Questions raised about liquor ban
बिहार के जमुई में पुलिस पर हमला, ग्रामीणों ने की हथियार छीनने की कोशिश 
The crime rate in Delhi has increased, and there has also been an attack on the police.
दिल्ली में अपराध का तांडव: मोहन गार्डन में गोलीबारी, बदरपुर में पुलिस पर हमला 
पुलिसवालों पर निकला गुस्सा. (Photo: Gajendra Tripathi/ITG)
गोरखपुर में पुलिस पर हमला, नशे में धुत युवक ने दरोगा को चाकू, सिपाही को लाठी से किया घायल 
कोलकाता गैंगरेप का मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा
कोलकाता गैंगरेप केस: पुलिस पर हमला और थाने में तोड़फोड़ मामले में जेल जा चुका है मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा 
Police team attacked by pet dog, five arrested
जशपुर में थाने में फरियादी और पुलिस पर हमला, पालतू कुत्ते से भी कटवाया  

शहर थाना अधिकारी हरचंद देवासी ने बताया कि चाकू से हमला करने वाले चारों आरोपी युवक पहले सड़क पर बाइक से स्टंट कर रहे थे. दीपावली के त्योहार के दौरान सड़क पर भीड़ को देखते हुए ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने उन्हें वहां से जाने के लिए कहा था.

इस बात से नाराज होकर कुछ देर बाद वही युवक दोबारा लौटे और सिपाही पर अचानक हमला कर दिया. घटना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चारों बदमाशों को हिरासत में ले लिया.

घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद 

Advertisement

थाना अधिकारी देवासी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Advertisement