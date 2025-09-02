scorecardresearch
 

अलवर में सांप के डंसने से 14 वर्षीय मुस्कान की मौत, तेज बारिश में प्लास्टिक ढककर करना पड़ा अंतिम संस्कार

राजस्थान के अलवर में सांप के डंसने से 14 वर्षीय मुस्कान की मौत हो गई. अंतिम संस्कार के दौरान भारी बारिश होने से श्मशान घाट पर टीन शेड न होने के कारण परिजनों को शव को त्रिपाल से ढककर संस्कार करना पड़ा. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से श्मशान घाट पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है.

बेसिक सुविधाओं से वंचित श्मशान घाट.(Photo: Himanshu Sharma/ITG)
अलवर जिले के खेड़ली क्षेत्र के सालवाड़ी पंचायत के कुट्टीन गांव में सोमवार की रात को दो बहनों के साथ भयावह घटना हुई. घर में पलंग पर सो रही 14 वर्षीय मुस्कान और उसकी छोटी बहन को अचानक सांप ने काट लिया. इलाज के दौरान बड़ी बहन मुस्कान की मौत हो गई, जबकि उसकी छोटी बहन की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका उपचार जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है.

मुस्कान का अंतिम संस्कार करने के लिए परिजन शमशान घाट पहुंचे, लेकिन इसी दौरान तेज बारिश शुरू हो गई. बारिश के बीच परिजनों ने प्लास्टिक का त्रिपाल लगाकर शव का अंतिम संस्कार किया. यह दृश्य ग्रामीणों ने मोबाइल में कैद किया और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. ग्रामीणों का कहना है कि मानसून के दौरान श्मशान घाटों में जरूरी सुविधाओं का अभाव होना आम समस्या है.

दरअसल, कुट्टीन गांव में करीब 500 लोग रहते हैं, लेकिन श्मशान में टीन शेड नहीं होने के कारण बारिश में अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो जाता है. ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें अक्सर घंटों तक बारिश रुकने का इंतजार करना पड़ता है या त्रिपाल लगाकर शव को सुरक्षित करने का प्रयास करना पड़ता है.

ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने प्रशासन को कई बार लिखित शिकायत दी है, लेकिन श्मशान घाट में सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया. इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और आपदा के समय लोगों की परेशानियों को उजागर किया है.

परिजन और ग्रामीणों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि श्मशान घाट में टीन शेड और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं में अंतिम संस्कार सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से किया जा सके. मुस्कान की मौत ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है और स्थानीय प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग उठ रही है.

