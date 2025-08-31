scorecardresearch
 

गंगापुर सिटी में आकाशीय बिजली का कहर, एक लड़की की मौत, आठ घायल

गंगापुर सिटी के लाडपुरा गांव में रविवार शाम बड़ा हादसा हो गया. आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार के नौ लोग चपेट में आ गए. हादसे में 14 साल की नाबालिग लड़की की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों में बच्चे भी शामिल हैं जिनका इलाज चल रहा है. घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है और प्रशासन ने राहत और सहायता का आश्वासन दिया है.

एक ही परिवार के 9 लोगों पर गिरी बिजली (Photo: Screengrab)
राजस्थान के गंगापुर सिटी में रविवार शाम आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला. गांव में हुई इस घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है. जानकारी के अनुसार, एक ही परिवार के नौ लोग बिजली की चपेट में आ गए, जिनमें से 14 साल की लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

पूरे परिवार पर गिरी आकाशीय बिजली

घटना के समय परिवार के सदस्य घर में टीवी देख रहे थे. अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली घर पर गिरी. हादसे के बाद घर में चीख-पुकार मच गई. ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. हादसे की शिकार बालिका की पहचान क्रांति पुत्री इंदर सिंह खारवाल के रूप में हुई है.

14 साल की लड़की की मौत

घायलों में पांच से छह बच्चे भी शामिल हैं. घायलों को पहले बामनवास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां पांच लोगों का प्राथमिक उपचार किया गया. वहीं, तीन गंभीर रूप से घायल लोगों को गंगापुर सिटी जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. फिलहाल सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही हैं.

जैसे ही घटना की जानकारी प्रशासन को मिली, एडीएम रामकिशोर मीणा और एसडीएम बृजेंद्र मीणा जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों की हालत की जानकारी ली. बामनवास एसडीएम प्रियंका कडेला ने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर डॉक्टरों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए.

गांव में इस घटना के बाद शोक की लहर है. ग्रामीणों ने मृत बालिका के परिवार को ढांढस बंधाया और सरकार से उचित मुआवजे की मांग की. पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.

 

इनपुट - मनोहर लाल गुप्ता
