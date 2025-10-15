जयपुर में चलती मिनी बस में लगी आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान

जयपुर के टोंक रोड पर बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब सीटी ट्रांसपोर्ट की एक मिनी बस में अचानक आग लग गई. चलती बस में उठती लपटों को देखकर यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. सभी यात्रियों ने खिड़कियों और दरवाजों से कूदकर अपनी जान बचाई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस जैसे ही टोंक रोड के पास पहुंची, इंजन के पिछले हिस्से से धुआं निकलना शुरू हुआ. देखते ही देखते बस में आग की लपटें उठने लगीं. चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोका और सवारियों को बाहर निकलने के लिए कहा. कुछ ही मिनटों में पूरा बस का पिछला हिस्सा जलकर खाक हो गया.

चलती बस में आग की लपटों को देख डरे लोग

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. गनिमत रही कि किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई. जानकारी के अनुसार, यह बस जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड (JCTSL) की थी जो टोंक रोड रूट पर चल रही थी.

यात्रियों को गंभीर चोटें नहीं आई

यात्रियों ने बताया कि बस काफी पुरानी थी और उसका रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा था. कई लोगों ने कहा कि शहर में बिना गियर और बिना मेंटेनेंस वाली लो-फ्लोर बसें लगातार सड़कों पर दौड़ रही हैं, जो कभी भी खतरा बन सकती हैं. पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग ने घटना की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल बस को हटाकर ट्रैफिक सुचारू कर दिया गया है.



