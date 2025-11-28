scorecardresearch
 
झाड़ियों से निकलकर 20 सेकेंड में मादा लेपर्ड ने किया चीतल का शिकार, Video

जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व में मादा लेपर्ड फ्लोरा का लाइव शिकार कैमरे में कैद हुआ. फ्लोरा ने शिव मंदिर मार्ग पर झाड़ियों से निकलकर 20 सेकेंड में चीतल को ढेर कर दिया. रोमांचक दृश्य देखकर पर्यटक हैरान रह गए. फ्लोरा शावकों की सुरक्षा और भोजन की जरूरतों के कारण इन दिनों ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है.

मादा लेपर्ड ने किया चीतल का शिकार (Photo: Screengrab)
जयपुर के झालाना लेपर्ड रिजर्व से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर पर्यटक दंग रह गए. शिव मंदिर मार्ग पर मादा लेपर्ड फ्लोरा ने खुले में जिस तरह चीतल का शिकार किया, वह नजारा किसी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री जैसा लगा. यह रोमांचक दृश्य कुछ ही सेकेंड में घटा और यात्रियों ने इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया.

घटना उस समय हुई जब कई वाहन वाइल्ड लाइफ सफारी के दौरान रास्ते पर रुके हुए थे. अचानक झाड़ियों से फ्लोरा बाहर निकली और बेहद तेजी से चीतल पर टूट पड़ी. उसने एक ही झटके में चीतल को जकड़ लिया और देखते ही देखते उसे काबू में कर लिया. पूरा दृश्य इतना जल्दी घटा कि लोग अपनी सीटों पर बैठे हुए बस सांस रोके घटना को देखते रह गए.

मादा लेपर्ड ने किया चीतल का शिकार

फ्लोरा ने चीतल को दबोचने के बाद अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए. करीब 60 से 70 किलो वजनी चीतल को उसने सिर्फ एक छलांग में करीब 8 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ाते हुए सुरक्षित स्थान की ओर ले गई. चीतल का दम पूरी तरह निकला भी नहीं था कि फ्लोरा ने शिकार को अंतिम रूप दे दिया. यह पूरा दृश्य करीब 20 सेकेंड में घटा और मौके पर मौजूद हर पर्यटक इस नजारे को देखकर स्तब्ध रह गया.

वन विभाग के अनुसार, यह पिछले दो सप्ताह में तीसरा मौका है जब फ्लोरा का लाइव शिकार कैमरे में कैद हुआ है. विभाग ने बताया कि फ्लोरा इन दिनों काफी सक्रिय है. इसकी वजह उसके ढाई से तीन महीने के तीन शावक हैं. शावकों की सुरक्षा और भोजन की जरूरत को पूरा करने के लिए फ्लोरा लगातार शिकार कर रही है और पहले की तुलना में अधिक साहसी दिखाई दे रही है.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इस घटना के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वाइल्ड लाइफ प्रेमियों ने फ्लोरा की फुर्ती और ताकत की सराहना की है. हालांकि वन विभाग लोगों को सफारी के दौरान सतर्क रहने और वाहन से बाहर न निकलने की सलाह देता रहा है. यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि जंगल में किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है और हर वक्त सावधानी जरूरी है.
 

---- समाप्त ----
