फेक आईडी, डमी हथियार और नीली बत्ती लगी कार... धौलपुर में फर्जी ADG पकड़ा गया, पत्नी के साथ जा रहा था बंगाल

राजस्थान के धौलपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने फर्जी अफसर को पकड़ा है. आरोपी खुद को पुलिस का आला अफसर बताकर वर्दी और नीलीबत्ती लगी कार में घूम रहा था. उसने खुद को नेशनल सिक्योरिटी कॉप का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) बताकर धौंस जमाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता ने उसका भंडाफोड़ कर दिया.

एजेंसी के अनुसार, धौलपुर सर्किल ऑफिसर मुनेश मीना ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले 45 वर्षीय सुप्रियो मुखर्जी के रूप में हुई है. वह अपनी पत्नी के साथ कार में सवार होकर पंजाब जा रहा था. धौलपुर में पुलिस ने उसे रोका. इस दौरान वह वर्दी पहने हुए था और थ्री स्टार बैज भी लगाए हुए था.

पुलिस ने जब उसकी गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें नीली बत्ती (बीकन) लगी हुई थी और Government of India का निशान भी चस्पा था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुद को एडीजी बताते हुए पुलिसकर्मियों को गुमराह करने की कोशिश की. उसने चार अलग-अलग आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाए. हालांकि, जांच के बाद सभी फर्जी पाए गए.

तलाशी में पुलिस को आरोपी के पास से पांच फर्जी आई कार्ड, अलग-अलग वर्दियों में उसकी तस्वीरें, चार डमी हथियार, दो मोबाइल फोन, दो लैपटॉप और एक टैबलेट बरामद किया गया. इसके अलावा जिस मारुति सुज़ुकी अर्टिगा कार से वह जा रहा था, उसे भी जब्त कर लिया गया है.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह फर्जी वर्दी, आई कार्ड और बीकन लगी कार का इस्तेमाल टोल टैक्स बचाने और लोगों पर रौब जमाने के लिए करता था. उसने बताया कि इस तरह उसे होटल में रुकने और यात्रा के दौरान आसानी से सुविधाएं मिल जाती थीं. धौलपुर पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले ग्वालियर के एक होटल में भी रुका था और वहां से पंजाब के लिए निकला था.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. यह भी जांच की जा रही है कि अब तक उसने इस धोखाधड़ी का इस्तेमाल कहां-कहां किया और किन-किन जगहों से फायदा उठाया.

