scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पीछा, शिकायत और... छात्रा की मौत पर थाने के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ और प्रदर्शन

डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र में पीछा करने से परेशान 16 वर्षीय छात्रा आयुषी पाटीदार ने जहर खा लिया. इलाज के दौरान उदयपुर में उसकी मौत हो गई. शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप है. घटना के बाद थाने के बाहर प्रदर्शन, हनुमान चालीसा पाठ किया गया. इसको देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है.

Advertisement
X
पुलिस पर लापरवाही का आरोप. (Photo: Screengrab)
पुलिस पर लापरवाही का आरोप. (Photo: Screengrab)

राजस्थान के डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 16 वर्षीय छात्रा आयुषी पाटीदार ने मनचले की लगातार प्रताड़ना से तंग आकर जहर खा लिया. इलाज के दौरान उदयपुर में उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल है.

छात्रा की मौत से गुस्साए सर्वसमाज के लोग धम्बोला थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. लोग आरोपियों की गिरफ्तारी और पुलिस की कथित लापरवाही के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. थाना परिसर में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ भी किया गया.

यह भी पढ़ें: Rajasthan: डूंगरपुर में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई बस, दो की मौत, पांच घायल

सम्बंधित ख़बरें

डूंगरपुर में सड़क हादसा. (Photo: Representational)
रक्षाबंधन से लौटते वक्त दर्दनाक हादसा... एक ही बाइक पर सवार 6 में से पिता और दो बेटों की मौत
rajasthan unique wedding at the age of 95
95 साल के दूल्हे के साथ 90 साल की दुल्हन ने रचाई शादी
Elderly couple got married after living together for 70 years
95 साल का दूल्हा, 90 साल की दुल्हन... 70 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़े ने रचाई शादी
सीधी में भीषण सड़क हादसा (सांकेतिक तस्वीर)
डूंगरपुर में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई बस, दो की मौत, पांच घायल
सांकेतिक तस्वीर(Meta AI)
राजस्थान: जंगल में लटकते मिले लड़के और लड़की के शव, जांच में जुटी पुलिस

BSTC फॉर्म भरने निकली थी आयुषी

जानकारी के अनुसार, पीठ निवासी आयुषी पाटीदार (16) ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की थी. 14 दिसंबर को वह बीएसटीसी का फॉर्म भरने के लिए घर से निकली थी. आरोप है कि गांव का ही युवक जावेद पुत्र मुश्ताक टीटोइया उसका लगातार पीछा कर रहा था.

परिजनों का कहना है कि छात्रा जहां-जहां जाती, युवक उसे परेशान करता रहा. इससे आहत होकर आयुषी अपनी मां के साथ उसी दिन धम्बोला थाने पहुंची और लिखित शिकायत दी थी.

Advertisement

पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप

परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत मिलने के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. इसी वजह से छात्रा मानसिक तनाव में चली गई. परिवार का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस सख्ती दिखाती, तो यह घटना नहीं होती.

लगातार उत्पीड़न और पुलिस की निष्क्रियता से परेशान होकर आयुषी ने 16 दिसंबर की शाम जहर खा लिया. हालत बिगड़ने पर उसे डूंगरपुर से उदयपुर रेफर किया गया.

इलाज के दौरान उदयपुर में मौत

उदयपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान बुधवार सुबह आयुषी ने दम तोड़ दिया. मौत की खबर मिलते ही पीठ कस्बे और आसपास के गांवों में तनाव फैल गया. लोग बड़ी संख्या में धम्बोला थाने पहुंच गए.

प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और न्याय की मांग की. उनका कहना है कि यह सिर्फ एक छात्रा की मौत नहीं, बल्कि सिस्टम की नाकामी है.

धरना, हनुमान चालीसा और मांगें

थाने के बाहर धरने पर बैठे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. साथ ही आरोपी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी उठी.

इसके अलावा लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की जा रही है.

Advertisement

भारी पुलिस बल तैनात, आरोपी हिरासत में

स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस की टीम तैनात किया गया है. डिप्टी मदन लाल विश्नोई समेत कई थानों के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं.

पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन ग्रामीण लिखित आश्वासन और कड़ी कार्रवाई पर अड़े हुए हैं. देर रात तक क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement