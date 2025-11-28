'गहने खुद उतार दो, वरना हम अपने हिसाब से उतारेंगे.. ' कोटा में PhD स्कॉलर से लूट

कोटा शहर में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और गुरुवार दोपहर हुई एक वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. यूनिवर्सिटी से घर लौट रही एक पीएचडी छात्रा को 80 फीट रोड पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट लिया. घटना के समय सड़क पर आवाजाही भी थी, फिर भी बदमाश बिना किसी डर के वारदात कर आसानी से फरार हो गए.

पीड़ित छात्रा प्रियंका मूल रूप से हरियाणा के बहादुरगढ़ की रहने वाली है और पिछले चार साल से कोटा में रहकर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में पीएचडी कर रही है. प्रियंका ने बताया कि जैसे ही वह यूनिवर्सिटी से बाहर निकली, बाइक पर आए तीन बदमाशों ने उसे अचानक रोक लिया. उनमें से एक ने चाकू दिखाकर उसके गले में पहना सोने का लगभग 13 से 14 ग्राम वजन का मंगलसूत्र छीन लिया. बाकी दो बदमाशों ने उसके 6 से 7 ग्राम के सोने के झुमके उतार लिए.

प्रियंका ने बदमाशों की बाइक पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पिस्टल निकालकर उसे धमकाया. इसी दौरान एक बदमाश ने चाकू से वार करने की कोशिश की, जिससे उसके हाथ में चोट आ गई. वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी तेज रफ्तार में वहां से भाग निकले. महिला ने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने चाकू और पिस्टल दिखाई और बोले कि गहने उतार दो. वरना हम अपने हिसाब से उतारेंगे.

घटना की सूचना पर आरकेपुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना सीआई महेंद्र मारू ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस टीमें आरोपियों की पहचान करने में जुटी हैं.

शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं. इससे पहले कैथूनीपोल इलाके में हुई फायरिंग के आरोपी एक सप्ताह बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. वहीं कैथूनीपोल थाने के पीछे हुई अपहरण की वारदात में भी आरोपी तीन दिन बाद तक नहीं पकड़े जा सके. लगातार हो रही इन घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई जा रही है.

