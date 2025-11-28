scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'गहने खुद उतार दो, वरना हम अपने हिसाब से उतारेंगे.. ' कोटा में PhD स्कॉलर से लूट

कोटा में 80 फीट रोड पर यूनिवर्सिटी से लौट रही पीएचडी छात्रा से बाइक सवार तीन बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट की. चाकू और पिस्टल दिखाकर उसका मंगलसूत्र और झुमके छीन लिए. विरोध करने पर बदमाशों ने उसे धमकाया और हाथ में चोट पहुंचाई. पुलिस ने मामला दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

Advertisement
X
महिला से दिनदहाड़े लूट (Photo: Screengrab)
महिला से दिनदहाड़े लूट (Photo: Screengrab)

कोटा शहर में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और गुरुवार दोपहर हुई एक वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. यूनिवर्सिटी से घर लौट रही एक पीएचडी छात्रा को 80 फीट रोड पर बाइक सवार तीन बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट लिया. घटना के समय सड़क पर आवाजाही भी थी, फिर भी बदमाश बिना किसी डर के वारदात कर आसानी से फरार हो गए.

पीड़ित छात्रा प्रियंका मूल रूप से हरियाणा के बहादुरगढ़ की रहने वाली है और पिछले चार साल से कोटा में रहकर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में पीएचडी कर रही है. प्रियंका ने बताया कि जैसे ही वह यूनिवर्सिटी से बाहर निकली, बाइक पर आए तीन बदमाशों ने उसे अचानक रोक लिया. उनमें से एक ने चाकू दिखाकर उसके गले में पहना सोने का लगभग 13 से 14 ग्राम वजन का मंगलसूत्र छीन लिया. बाकी दो बदमाशों ने उसके 6 से 7 ग्राम के सोने के झुमके उतार लिए.

दिनदहाड़े महिला से लूट

सम्बंधित ख़बरें

jewellery shop loot in siwan
बिहारः सीवान में कट्टा लहराते दिनदहाड़े लूटे थे लाखों के गहने, 6 आरोपी गिरफ्तार 
Chaos erupts during mass wedding in Hamipur (Photo- Screengrab)
हमीरपुर सामूहिक विवाह में भगदड़! जलपान काउंटर से चिप्स पैकेट लूटकर भागे लोग  
Crime and law enforcement challenges in Bihar after NDA returns to power
सीवान में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप लूट की घटना, कानून व्यवस्था पर उठे सवाल 
Hamirpur UP Viral Video
सामूहिक विवाह कार्यक्रम में चिप्स पैकेट लूटकर भागे लोग  
open looting and gunfire in siwan raises questions on law and order in bihar
सीवान में खुलेआम लूटपाट और फायरिंग, सरकार का दावा सच्चाई से दूर 

प्रियंका ने बदमाशों की बाइक पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पिस्टल निकालकर उसे धमकाया. इसी दौरान एक बदमाश ने चाकू से वार करने की कोशिश की, जिससे उसके हाथ में चोट आ गई. वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी तेज रफ्तार में वहां से भाग निकले. महिला ने पुलिस को बताया कि बदमाशों ने चाकू और पिस्टल दिखाई और बोले कि गहने उतार दो. वरना हम अपने हिसाब से उतारेंगे. 

Advertisement

घटना की सूचना पर आरकेपुरम थाना पुलिस मौके पर पहुंची. थाना सीआई महेंद्र मारू ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस टीमें आरोपियों की पहचान करने में जुटी हैं.

घटना के बाद दहशत में लोग

शहर में लगातार बढ़ रही आपराधिक वारदातें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं. इससे पहले कैथूनीपोल इलाके में हुई फायरिंग के आरोपी एक सप्ताह बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. वहीं कैथूनीपोल थाने के पीछे हुई अपहरण की वारदात में भी आरोपी तीन दिन बाद तक नहीं पकड़े जा सके. लगातार हो रही इन घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement