देवर की नीयत थी खराब...भाभी नहीं मानी तो उठाया ये कदम...राजस्थान में खौफनाक कांड

राजस्थान के चूरू में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. 26 साल के पूनम पारीक की उसके ही देवर हितेश पारीक ने गला रेतकर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, आरोपी देवर अपनी भाभी पर गलत नजर रखता था और लगातार अवैध संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था. पूनम के लगातार विरोध से नाराज होकर उसने 7 सितंबर की सुबह इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया.

देवर की नीयत थी खराब

वारदात की सूचना मिलते ही थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. खून से लथपथ शव देखकर पुलिस भी सन्न रह गई. एफएसएल टीम ने साक्ष्य जुटाए और शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. मृतक महिला के मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचे और ससुराल वालों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए.

पुलिस की गहन पूछताछ में सामने आया कि घटना के समय पूनम के सास-ससुर मंदिर गए हुए थे. इस दौरान देवर हितेश ने गुस्से में चाकू से कई वार कर उसकी हत्या कर दी. आरोपी ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और रिमांड पर लिया है. वारदात में इस्तेमाल की गई चाकू सहित कई साक्ष्य बरामद किए गए हैं.

आरोपी के खिलाफ सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग

हालांकि, मामले में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर लोगों में आक्रोश फैल गया. ग्रामीणों ने संघर्ष समिति बनाकर पुलिस को ज्ञापन दिया. हजारों लोगों ने ताल मैदान से गांधी चौक तक आक्रोश रैली निकाली, जिसमें महिलाओं ने भी हिस्सा लिया. गांधी चौक पर आयोजित सभा में चुरु एएसपी किशोरी लाल ने आश्वासन दिया कि सात दिनों के भीतर मामले की निष्पक्ष जांच कर अन्य दोषियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा.



