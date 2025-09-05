राजस्थान: ओवरटेक के दौरान कार पर पलटी बस, दो की मौत, 19 घायल

कुचामन जिले के मौलासर बाईपास के पास मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ. अजमेर से सुजानगढ़ जा रही निजी सवारी बस सामने से आ रही कार पर पलट गई. कार में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे और मौलासर कस्बे के पास स्थित बावड़ी गांव में सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे.

हादसा ओवरटेक के दौरान हुआ. बस ने संतुलन खो दिया और कार के ऊपर पलट गई. इस घटना में कार चालक और बस में सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बस को कार से हटाने का प्रयास किया.

सड़क हादसे में दो की मौत, 19 घायल

सूचना मिलते ही मौलासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. क्रेन की मदद से बस को कार से ऊपर से हटाकर कार को सुरक्षित निकाला गया. घायल लोगों को एंबुलेंस के जरिए राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, डीडवाना लाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद छह गंभीर घायलों को जयपुर रैफर किया गया. बाकी घायलों का इलाज अजमेर, डीडवाना और कुचामन में चल रहा है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

डीडवाना कुचामन जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा ने पुष्टि की कि हादसे में कुल दो लोगों की मौत हुई और 19 लोग घायल हैं. मृतकों के शव मौलासर की राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए गए हैं. यह हादसा परिवार के लिए खुशियों से भरे दिन को मातम में बदल गया. ग्रामीण और पुलिस दोनों की मदद से घायलों को बचाने और बस को सुरक्षित हटाने का काम सफलतापूर्वक किया गया.

