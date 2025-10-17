scorecardresearch
 

चोरी के शक में साले ने किया जीजा पर हमला, इलाज के दौरान मौत, आरोपी फरार

अलवर में चोरी के शक को लेकर साले और जीजा के बीच विवाद इतना बढ़ा कि साले ने अपने जीजा की पिटाई कर दी. मारपीट में गंभीर रूप से घायल जीजा की इलाज के दौरान मौत हो गई. पूरी घटना एजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. पुलिस ने आरोपी साले के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है.

साले ने जीजा का किया मर्डर (File Photo: Himanshu Sharma/ITG)
अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र में जीजा-साले के विवाद ने एक युवक की जान ले ली. नगली गांव निवासी पवन प्रजापत (29) की काला कुआं इलाके में रसोई की चिमनी की एजेंसी थी. वहां उसका साला विष्णु नौकरी करता था. करीब 20 दिन पहले एजेंसी से सामान चोरी होने के शक में दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी.

पुलिस के अनुसार, विवाद के दौरान विष्णु ने अपने जीजा पवन पर हमला कर दिया. वहां मौजूद कर्मचारियों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन विष्णु लगातार मारपीट करता रहा. इस घटना में पवन को गंभीर चोटें आईं. एजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई.

चोरी के शक में युवक की हत्या

घटना के बाद विष्णु मौके से फरार हो गया. एजेंसी के कर्मचारी ने तुरंत पवन के परिजनों को सूचना दी. परिजन मौके पर पहुंचे और पवन को अस्पताल ले गए. पहले उसे अलवर में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर जयपुर रैफर किया गया. इलाज के दौरान पवन की मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया

पुलिस ने पवन के भाई राजेंद्र प्रजापत की शिकायत पर आरोपी विष्णु के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पवन चार छोटे बच्चों का पिता था और परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ जारी है.
 

