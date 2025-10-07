बीकानेर कलेक्टर कार्यालय में बवाल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, पत्थरबाजी से अफरा-तफरी

बीकानेर में मंगलवार का दिन राजनीतिक तनाव का गवाह बना जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया. मामला आयुष्मान हार्ट केयर सेंटर अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़ा था. जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी. पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ गई.

थोड़ी ही देर में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हो गई. हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया. लाठीचार्ज के जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अचानक पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई.

प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, झड़प के दौरान कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए. घायलों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव रामनिवास कूकणा, हरिराम गोदारा और कृष्ण गोदारा के नाम शामिल हैं. बताया गया कि इस प्रदर्शन का नेतृत्व रामनिवास कूकणा कर रहे थे.

सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात

घटना की जानकारी मिलते ही एडीएम सिटी रमेश देव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी और कई थानों के अधिकारी मौके पर पहुंचे. सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. प्रशासन ने तत्काल स्थिति को नियंत्रण में लिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. वर्तमान में जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में पुलिस जाब्ता तैनात है और माहौल सामान्य किया जा रहा है.

(रिपोर्ट- कुलदीप चरण)

