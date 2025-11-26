scorecardresearch
 

खेलते-खेलते गड्ढे में गिरी मासूम, क्रेशर मशीन के ड्राइवर ने ऊपर से डाल दी गिट्टी... दर्दनाक मौत

राजस्थान के भिवाड़ी में एक 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई. बताया जाता है कि बच्ची खेल रही थी, तभी एक गड्ढे में गिर गई. इस दौरान वहां काम में लगे क्रेशर मशीन के ड्राइवर ने ऊपर से गिट्टियां डाल दी. जिससे बच्ची दब गई और उसकी जान चली गई.

गड्ढे में दबने के बाद बच्ची को निकालते लोग. (Photo: Screengrab)
राजस्थान की उद्योग नगरी भिवाड़ी के तिजारा क्षेत्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें देखा जा सकता है कि एक 5 साल की बच्ची खेलते हुए गड्ढे में गिर गई. बच्ची के गिरने पर क्रेशर के ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया और गिट्टियां गड्ढे में गिराता रहा. जिससे बच्ची दबती चली गई और उसकी मौत हो गई. इस दौरान जब पिता ने शोर मचाया, तो जेसीबी की मदद से गिट्टियों को हटाकर बच्ची को बाहर निकला गया.

जानकारी के अनुसार बच्ची के पिता अमित पुत्र मंगल प्रसाद निवासी नोहडिया थाना, शंकरगढ़ (इलाहाबाद, यूपी) ने मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कराई है. जिसमें कहा गया है कि 20 नवंबर को वो उनकी पत्नी और अन्य साथी क्रेशर मशीन पर सफाई कार्य कर रहे थे. इसी दौरान उनकी करीब 5 वर्ष की बेटी पास ही खेल रही थी. खेलते समय अचानक बच्ची फिसल कर नीचे गिर गई. जिसके बाद उस पर क्रेशर से गिट्टी डाल दी गई.

यह भी पढ़ें: मुंबई में दर्दनाक हादसा, टेंपो की चपेट में आकर 3 साल की बच्ची की मौत

20 नवंबर का है मामला

इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाया, तब जाकर काम रोका गया. इसके बाद फावड़े से गिट्टी व रेता हटाकर बच्ची को नीचे से निकाला गया. लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. पुलिस ने बताया कि एक बच्ची की मौत का मामला सामने आया है. जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है.

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. मासूम की मौत से परिवार सहित वहां काम करने वालों मजदूरों में शोक का माहौल है. इस संबंध में तिजारा थानाधिकारी जयप्रकाश ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 20 नवंबर का है. मामले की जांच जारी है. 
 

