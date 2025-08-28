मुंबई में दर्दनाक हादसा, टेंपो की चपेट में आकर 3 साल की बच्ची की मौत

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के घाटकोपर इलाके से गुरुवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई. नारायण नगर क्षेत्र में खेल रही महज तीन साल की बच्ची टेंपो की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और गम का माहौल है.

ऑटो के नीचे आई बच्ची, हुई मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना दोपहर के समय हुई जब बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी. अचानक वहां से गुजर रहे एक टेंपो का अगला पहिया बच्ची के ऊपर चढ़ गया. हादसे के बाद बच्ची को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद टेंपो चालक खुद थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया. उसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.

ऑटो चालक ने किया सरेंडर

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बच्ची सड़क किनारे खेल रही थी और टेंपो गुजरते वक्त उस पर चढ़ गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिससे लोग भावुक और गुस्से में हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण जरूरी है क्योंकि यह क्षेत्र रिहायशी है और बच्चों के खेलने की जगहें भी सड़कों के पास ही हैं. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.



