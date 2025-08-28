scorecardresearch
 

Feedback

मुंबई में दर्दनाक हादसा, टेंपो की चपेट में आकर 3 साल की बच्ची की मौत

मुंबई के घाटकोपर इलाके में गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ. नारायण नगर में खेल रही 3 साल की बच्ची को एक टेंपो ने रौंद दिया. बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हो गई जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. टेंपो चालक ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

Advertisement
X
चालक ने किया सरेंडर (Photo: Representational)
चालक ने किया सरेंडर (Photo: Representational)

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के घाटकोपर इलाके से गुरुवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई. नारायण नगर क्षेत्र में खेल रही महज तीन साल की बच्ची टेंपो की चपेट में आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश और गम का माहौल है.

ऑटो के नीचे आई बच्ची, हुई मौत

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना दोपहर के समय हुई जब बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी. अचानक वहां से गुजर रहे एक टेंपो का अगला पहिया बच्ची के ऊपर चढ़ गया. हादसे के बाद बच्ची को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Mumbai More focus on artificial ponds this year during Ganpati immersion
'ईको-फ्रेंडली' होगा गणपति विसर्जन! BMC ने मुंबई में तैयार किए 288 से कृत्रिम तालाब 
Latur food poisoning
सब्जी में निकली छिपकली, फूड पॉइजनिंग से एक परिवार के पांच लोग अस्पताल में भर्ती 
Floods and rains wreak havoc in the country, terror alerts, and political turmoil.
बाढ़-बारिश का तांडव, बिहार में आतंकी घुसने पर अलर्ट; देखें नॉनस्टॉप 100 
family celebrating before the accident.
बेटी का बर्थडे मनाया, केक काटने के 5 मिनट बाद भरभराकर गिरी बिल्डिंग... मुंबई के विरार में 17 मौतें 
uddhav raj thackeray
गणेश उत्सव पर 20 साल बाद ठाकरे परिवार आया साथ, देखें मुंबई मेट्रो 

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद टेंपो चालक खुद थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया. उसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.

ऑटो चालक ने किया सरेंडर

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि बच्ची सड़क किनारे खेल रही थी और टेंपो गुजरते वक्त उस पर चढ़ गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिससे लोग भावुक और गुस्से में हैं.

Advertisement

स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण जरूरी है क्योंकि यह क्षेत्र रिहायशी है और बच्चों के खेलने की जगहें भी सड़कों के पास ही हैं. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement