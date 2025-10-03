scorecardresearch
 

Feedback

कफ सिरप पीकर सोया और कभी नहीं उठा मासूम, फ्री दवा ने ली एक और बच्चे की जान

राजस्थान में सरकारी अस्पताल की मुफ्त दवाई योजना के तहत मिलने वाली खांसी सिरप से बच्चों की हालत बिगड़ने और मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. सीकर और भरतपुर में पहले हुए मामलों के बाद अब भरतपुर जिले के वैर क्षेत्र में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि सरकारी अस्पताल से दी गई खांसी सिरप पीने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ी और जयपुर के जेके लोन अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

Advertisement
X
कफ सिरप ने ली बच्चे की जान (Photo: Screengrab)
कफ सिरप ने ली बच्चे की जान (Photo: Screengrab)

राजस्थान में सरकारी अस्पताल की फ्री दवा योजना के तहत मिलने वाली खांसी सिरप पर विवाद गहराता जा रहा है. सीकर और भरतपुर में पहले ही बच्चों की हालत बिगड़ने के मामले सामने आ चुके थे. अब भरतपुर जिले के वैर क्षेत्र में एक और नया मामला सामने आया है, जहां खांसी सिरप पीने के बाद 2 साल के बच्चे की मौत हो गई.

यह मामला वैर तहसील के लुहासा गांव का है. मृतक बच्चे के पिता निहाल सिंह ने बताया कि उनके दो बेटे हैं. बड़ा बेटा थान सिंह (5 साल) और छोटा बेटा तीर्थराज 2 साल का था. 23 सितंबर को दोनों बच्चों को खांसी-जुकाम की शिकायत के बाद वैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां डॉ. बबलू मुद्गल ने दवाइयों के साथ खांसी की सिरप लिखी थी. परिजन बच्चों को घर लेकर आए और छोटे बेटे तीर्थराज को सिरप पिला दी. सिरप पीने के बाद बच्चा सो गया लेकिन 4 घंटे तक भी होश में नहीं आया.

अस्पताल में हुई बच्चे की मौत

सम्बंधित ख़बरें

भरतपुर में सिरप पीने के बाद बच्चा बेहोश.(Photo:ITG)
जानलेवा खांसी की सिरप! राजस्थान में 5 साल के बच्चे की मौत, भरतपुर में एक वेंटिलेटर पर  
MLA Ritu trapped in Nepal, viral video
नेपाल में फंसी राजस्थान की महिला विधायक, Video वायरल 
Bharatpur Firing in money dispute
पैसों को लेकर व‍िवाद में फायरिंग, पिता और 2 बेटे जख्मी  
Firing was done when the borrowed money was demanded
उधारी के 15 हजार पर विवाद, फायरिंग में पिता और दो बेटे घायल, वीडियो वायरल 
शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर धोखाधड़ी का केस दर्ज 

स्थिति गंभीर होने पर बच्चे को वैर उपजिला अस्पताल ले जाया गया और फिर भरतपुर अस्पताल रेफर किया गया. हालत में सुधार न होने पर 24 सितंबर की शाम को उसे जयपुर के जेके लोन अस्पताल भेजा गया, जहां 27 सितंबर की सुबह डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया.

Advertisement

वैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. बीपी शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि बच्चे को एंटीबायोटिक टैबलेट और खांसी सिरप दी गई थी. मीडिया में आए समाचारों के बाद इस सिरप का वितरण रोक दिया गया है और मामले की जांच जारी है.

परिजनों ने की कार्रवाई की मांग

परिजनों का आरोप है कि सिरप पिलाने के बाद ही बच्चे की तबीयत बिगड़ी. उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में खांसी सिरप से बच्चों की तबीयत खराब होने और मौत की खबरें आईं तभी उन्हें समझ आया कि उनके बच्चे की हालत भी इसी वजह से बिगड़ी थी.

यह मामला राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग और सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है. लगातार सामने आ रहे मामलों ने ग्रामीणों और मरीजों में भय पैदा कर दिया है. परिजन अब दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और इस सिरप की पूरी जांच की मांग कर रहे हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement