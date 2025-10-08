scorecardresearch
 

स्कूल से लौटे 4 मासूम, खून में सनी मिली मां की लाश... व्यापारी की दूसरी पत्नी की दीवार पर पटककर हत्या

राजस्थान के बाड़मेर जिले के सेड़वा क्षेत्र में 37 वर्षीय ममता की दीवार से सिर पटककर हत्या कर दी गई. घटना के समय उसके चारों बेटे स्कूल गए थे.लौटने पर उन्होंने मां की खून से लथपथ लाश देखी. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर शव मोर्चरी में रखवाया और हत्या की जांच के लिए टीमें गठित की हैं.

व्यापारी के दूसरी पत्नी की दीवार पर पटक -पटककर हत्या (Photo: ITG)
राजस्थान में बाड़मेर में विवाहिता की दीवार से सिर पटक - पटककर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना उस वक्त की है जब महिला के बेटे स्कूल गए हुए थे. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. पूरा घटनाक्रम बाड़मेर जिले के सीमावर्ती सेड़वा थाना क्षेत्र के सुथारों की ढाणी का है. जानकारी के मुताबिक 37 साल की मृतका ममता, 60 साल के बीजाराम की दूसरी पत्नी थी. पहली पत्नी से उसे 3 बेटियां ही थी. ऐसे में पुत्र की चाह में बीजाराम ने करीब 18 वर्ष पहले ममता से शादी की थी. दूसरी शादी से उसे चार बेटे थे.

स्कूल से लौटे तो मिली मां की खून से लथपथ लाश 

घटना के वक्त चारों बेटे स्कूल गए हुए थे. जैसे ही बेटे स्कूल से घर पहुंचे तो मां का खून से लथपथ शव देखकर चीख पड़े और बड़े बेटे ने आसपास के लोगों को घटना की सूचना दी.

आसपास के लोगों ने बुलाई पुलिस 

आसपास के लोगों की सूचना पर जाब्ते के साथ पहुंची सेड़वा थाना पुलिस ने मौके का मुआयना कर एफएसएल और एमओवी टीमों को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए. घटना की गंभीरता को देखते हुए रात 10 बजे बाड़मेर एसपी नरेंद्र सिंह मीना, एएसपी जसाराम बोस, डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर चौहटन अस्पताल की मोर्चरी के रखवाया है.

4 बेटों के साथ रहती थी गांव में 

एसपी नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि ममता अपने 4 बेटों के साथ गांव में ही रहती थी. वहीं उसके पति की जोधपुर में हेंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री है तो वो वहीं रहता है. पहली पत्नी से उसे तीन बेटियां है, जो जोधपुर में ही रहती हैं. एसपी के मुताबिक सोमवार को चारों बेटे स्कूल गए हुए थे. मां घर पर अकेली थी. बेटे जब स्कूल से घर पहुंचे तो मां खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी. दीवार पर खून लगा था. सिर भी फटा था. बच्चे चिल्लाए तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी.

दीवार से सिर पटककर हत्या?

एसपी नरेंद्रसिंह मीना ने बताया कि प्रारंभिक जांच के सामने आया है कि महिला का सिर दीवार से पटककर उसकी हत्या की गई है. पुलिस ने मृतका के शव को मोर्चरी में रखवाया है और अलग - अलग टीमें बनाकर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.
 

