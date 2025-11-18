'हमारे खेत से मत गुजरो...', बच्चे को अस्पताल ले जाते हुए पड़ोसी ने रोका रास्ता, देरी के चलते मौत

राजस्थान में बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गरल गांव में रविवार की रात एक हृदयविदारक घटना सामने आई. यहां 9 साल के मासूम कमलेश को तेज बुखार आने पर परिजन सुबह उसे अस्पताल ले जाना चाह रहे थे, लेकिन पड़ोसियों द्वारा रास्ता रोक देने से गाड़ी ढाणी तक नहीं पहुंच पाई. इससे मासूम की जान बचाने में कीमती समय बर्बाद हो गया.

मृतक के चाचा गोरधनराम के अनुसार उनका घर गांव की ढाणी में है, जहां पहुंचने वाला रास्ता पड़ोसियों के खेतों के बीच से जाता है. पड़ोसियों ने इस रास्ते पर लोहे की जाली लगाकर तारबंदी कर रखी है और किसी भी वाहन को आने-जाने नहीं देते. सुबह 6 बजे जब बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी आई, तो पड़ोसी शेराराम ने उसे ढाणी से 2 किलोमीटर दूर ही रोक दिया. ड्राइवर ने फोन कर यह सूचना दी, जिसके बाद परिजन बच्चे को गोद में उठाकर पैदल गाड़ी तक ले गए.



गाड़ी मिलने के बाद बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन देर हो चुकी थी. चिकित्सकों ने कमलेश को मृत घोषित कर दिया. परिजनों का कहना है कि अगर रास्ता बंद न होता और समय पर अस्पताल पहुंच जाते, तो बच्चे की जान बच सकती थी. कमलेश 3 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़ा था, जबकि उसके पिता डूंगराराम चूरू के सरदारशहर में हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में काम करते हैं. मासूम की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने बच्चे का शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर पड़ोसी खेत में लगे लोहे के गेट हटवाने और रास्ता स्थायी रूप से खुलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.



घटना की सूचना पर कोतवाल बलभद्र सिंह और डीएसपी रमेश कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे. शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. तहसीलदार हुकमीचंद ने बताया कि परिजन पहले भी रास्ता बंद होने की शिकायत कर चुके हैं और प्रशासन ने रास्ता खुलवाया था. पटवारी और RI को मौके पर भेजा गया है. जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर रास्ता खुलवाने की कार्रवाई की जाएगी.



