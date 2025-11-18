scorecardresearch
 

Feedback

'हमारे खेत से मत गुजरो...', बच्चे को अस्पताल ले जाते हुए पड़ोसी ने रोका रास्ता, देरी के चलते मौत

बाड़मेर जिले में इलाज में देरी के कारण 9 वर्षीय मासूम कमलेश की दर्दनाक मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया. परिजन मासूम को अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन पड़ोसियों द्वारा रास्ता बंद किए जाने से गाड़ी ढाणी तक नहीं पहुंच पाई और बच्चे को पैदल दो किलोमीटर ले जाना पड़ा. जिला अस्पताल पहुंचते-पहुंचते बच्चे ने दम तोड़ दिया. घटना के बाद परिजनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.

Advertisement
X
बच्चे को अस्पताल ले जाते पड़ोसियों ने रोका, देरी के चलते मौत (Photo: ITG)
बच्चे को अस्पताल ले जाते पड़ोसियों ने रोका, देरी के चलते मौत (Photo: ITG)

राजस्थान में बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के गरल गांव में रविवार की रात एक हृदयविदारक घटना सामने आई. यहां 9 साल के मासूम कमलेश को तेज बुखार आने पर परिजन सुबह उसे अस्पताल ले जाना चाह रहे थे, लेकिन पड़ोसियों द्वारा रास्ता रोक देने से गाड़ी ढाणी तक नहीं पहुंच पाई. इससे मासूम की जान बचाने में कीमती समय बर्बाद हो गया.

मृतक के चाचा गोरधनराम के अनुसार उनका घर गांव की ढाणी में है, जहां पहुंचने वाला रास्ता पड़ोसियों के खेतों के बीच से जाता है. पड़ोसियों ने इस रास्ते पर लोहे की जाली लगाकर तारबंदी कर रखी है और किसी भी वाहन को आने-जाने नहीं देते. सुबह 6 बजे जब बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी आई, तो पड़ोसी शेराराम ने उसे ढाणी से 2 किलोमीटर दूर ही रोक दिया. ड्राइवर ने फोन कर यह सूचना दी, जिसके बाद परिजन बच्चे को गोद में उठाकर पैदल गाड़ी तक ले गए.
 
गाड़ी मिलने के बाद बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन देर हो चुकी थी. चिकित्सकों ने कमलेश को मृत घोषित कर दिया. परिजनों का कहना है कि अगर रास्ता बंद न होता और समय पर अस्पताल पहुंच जाते, तो बच्चे की जान बच सकती थी. कमलेश 3 भाइयों और 2 बहनों में सबसे बड़ा था, जबकि उसके पिता डूंगराराम चूरू के सरदारशहर में हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री में काम करते हैं. मासूम की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. उन्होंने बच्चे का शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर पड़ोसी खेत में लगे लोहे के गेट हटवाने और रास्ता स्थायी रूप से खुलवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.
 
घटना की सूचना पर कोतवाल बलभद्र सिंह और डीएसपी रमेश कुमार शर्मा मौके पर पहुंचे. शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. तहसीलदार हुकमीचंद ने बताया कि परिजन पहले भी रास्ता बंद होने की शिकायत कर चुके हैं और प्रशासन ने रास्ता खुलवाया था. पटवारी और RI को मौके पर भेजा गया है. जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर रास्ता खुलवाने की कार्रवाई की जाएगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement