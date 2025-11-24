scorecardresearch
 

Rajasthan: ड्रिंक एंड ड्राइव का वीडियो वायरल, बसई नवाब चौकी प्रभारी ASI योगेश तिवारी निलंबित

धौलपुर के बसई नवाब चौकी प्रभारी एएसआई योगेश तिवारी का शराब पीकर गाड़ी चलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. एएसआई ने वीडियो खुद फेसबुक पर अपलोड किया था. मामले की जानकारी मिलते ही एसपी विकास सांगवान ने तुरंत उन्हें निलंबित कर दिया. घटना की जांच सैपऊ सीओ को सौंपी गई है.

ASI योगेश तिवारी पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप (Photo: Umesh Mishra/ITG)
राजस्थान के धौलपुर जिले में पुलिस विभाग की छवि को धक्का पहुंचाने वाला मामला सामने आया है. बसई नवाब पुलिस चौकी में तैनात सहायक उप निरीक्षक योगेश तिवारी का ड्रिंक एंड ड्राइव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एएसआई योगेश तिवारी अपने कुछ साथियों के साथ गाड़ी चलाते हुए शराब पीते दिखाई दे रहे हैं.

सबसे हैरानी की बात यह है कि यह वीडियो खुद एएसआई ने 23 नवंबर 2025 को दोपहर करीब 1:47 बजे अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड किया था. वीडियो अपलोड होते ही स्थानीय लोगों ने इसे शेयर करना शुरू कर दिया और तुरंत उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी. लोगों का कहना है कि जब पुलिस ही ड्रिंक एंड ड्राइव करती दिखेगी, तो आम जनता को क्या संदेश जाएगा.

ड्रिंक एंड ड्राइव का वीडियो वायरल 

मामले को गंभीरता से लेते हुए धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने तुरंत कार्रवाई की और एएसआई योगेश तिवारी को निलंबित कर दिया. एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला कि एएसआई उस दिन अवकाश पर थे, लेकिन शराब पीकर वाहन चलाना और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना एक गंभीर गलती है.

सीओ ने दिए जांच के आदेश

सैपऊ सीओ को मामले की जांच सौंपी गई है. अगर जांच में अन्य पुलिसकर्मी भी शामिल पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. राज्य में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने की जेल का प्रावधान है. दोबारा अपराध पर जुर्माना 15,000 रुपये और दो साल की जेल तक हो सकती है. ऐसे में कानून की रक्षा करने वाले ही जब नियम तोड़ें, तो लोगों में सवाल उठना स्वाभाविक है.

