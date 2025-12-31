scorecardresearch
 
एग्जाम के बाद खेलों में भी डमी कैंडिडेट, राज्य स्तरीय दौड़ में फर्जी खिलाड़ी पकड़ा गया, आरोपी सेना में है जवान

अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुई राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में डमी कैंडिडेट पकड़ा गया. सेना का जवान सुनील, खिलाड़ी ऋषि कपूर की जगह 10 किलोमीटर दौड़ में शामिल हुआ और पांचवें स्थान पर रहा. शिकायत के बाद जांच में मामला सामने आया. प्रतियोगिता कुछ देर के लिए रोक दी गई.

राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ में डमी कैंडिडेट पकड़ा गया (Photo: Screengrab)
राजस्थान के अलवर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में डमी कैंडिडेट पकड़े जाने से खेल जगत में हड़कंप मच गया. यह घटना अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में सुबह आयोजित 10 किलोमीटर की दौड़ के दौरान सामने आई. जांच में पता चला कि सेना का जवान सुनील, खिलाड़ी ऋषि कपूर की जगह प्रतियोगिता में दौड़ रहा था.

राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में जयपुर, चूरू, श्रीगंगानगर, कोटा, बाड़मेर, उदयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, जालौर, सिरोही, पाली, धौलपुर, हनुमानगढ़ सहित प्रदेश के सभी जिलों से खिलाड़ी शामिल हुए थे. प्रतियोगिता में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी खिलाड़ियों को चेस्ट नंबर जारी किए गए थे.

राज्य स्तरीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता में डमी कैंडिडेट

10 किलोमीटर की दौड़ में सुनील पांचवें स्थान पर आया था. हालांकि दौड़ पूरी होने के बाद अन्य खिलाड़ियों को उस पर संदेह हुआ. खिलाड़ियों की शिकायत के बाद आयोजकों ने जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि सुनील डमी कैंडिडेट है और असली खिलाड़ी ऋषि कपूर की जगह दौड़ में शामिल हुआ था.

एथलीट कोच सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि दूसरे खिलाड़ी की शिकायत पर जांच की गई, जिसमें डमी कैंडिडेट का मामला सामने आया. इसके बाद सुनील को दौड़ से बाहर कर दिया गया और जिस खिलाड़ी की जगह वह दौड़ा था उसे डिसक्वालीफाई कर दिया गया.

Advertisement

10 KM की दौड़ में सुनील पांचवें स्थान पर आया

जिला एथलेटिक संघ के संयुक्त सचिव सुरेंद्र कुमार गुर्जर ने बताया कि राजस्थान स्टेट क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की 10 किलोमीटर दौड़ में एक सेना के जवान को डमी कैंडिडेट के रूप में पकड़ा गया है. मामले की जांच की जा रही है और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है. डमी कैंडिडेट पकड़े जाने के बाद प्रतियोगिता स्थल पर अफरा तफरी मच गई और दौड़ को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा. प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए झारखंड के रांची जाएंगे.
 

